Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi 2. Dışişleri Bakanları Forumu

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konukları karşılaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.

Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi 2. Dışişleri Bakanları Forumu

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konukları karşılaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.

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