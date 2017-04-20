Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi 2. Dışişleri Bakanları Forumu
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konukları karşılaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konukları karşılaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı.