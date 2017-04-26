Türkiye Organ Naklinde Malezya ile İşbirliği Yolunda

KUALA Türkiye, Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi kapsamında Malezya ile hekim ve ilgili sağlık profesyonelleri arasında bilgi değişimi ve tecrübe paylaşımı, hukuki düzenlemeler ve teknik kapasitenin artırılmasına yönelik işbirliği yapacak.





Türkiye Organ Nakli Vakfı'nın (TONV) koordinasyonuyla, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD), Karaciğer Nakli Derneği, Tıp Hukuku Derneği ve Türk Yoğun Bakım Derneği'nin işbirliğinde yürütülen Uluslararası Organ Nakli Ağı (International Transplant Network) çerçevesinde Türk heyetince, Malezya'da Sağlık Bakanlığı ve Organ Nakli Ulusal Koordinasyon Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirildi.





Heyet, iyi uygulama örneklerini görmek, profesyoneller arasında bilgi değişimine olanak sağlamak, Türkiye'deki organ bağışı ve organ nakli hizmetlerini anlatmak üzere Malezya Sağlık Bakanı Subramaniam Sathasivam ile makamında biraraya geldi.





TONV Başkanı Eyüp Kahveci, ziyarette yaptığı konuşmada, Uluslararası Organ Nakli Ağı'nın Türkiye'nin uluslararası alanda yürüttüğü en büyük sağlık projelerinden biri olduğunu belirterek, proje kapsamında özellikle gelişmekte olan ülkelerde organ bağışı ve organ nakli alanında uluslararası düzeyde teknik yardım ve işbirliği yapıldığını dile getirdi.





Malezya'da sağlık sisteminin iyi düzeyde olduğunu vurgulayan Kahveci, iki ülke arasında kurulacak işbirliğiyle organ nakli konusunda önemli çalışmalar yapılabileceğini ifade etti.

Kahveci, "Malezya ile Türkiye'deki organ nakli alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri arasında işbirliğini öngören mutabakat zaptını Sayın Bakanımıza sunduk. İlerleyen dönemlerde iki ülke arasında bu alanda güçlü bir işbirliği olacağına inanıyoruz." diye konuştu.



"İşbirliğiyle böbrek nakillerinin artırılması gerekir"



Türkiye nüfusunun, Malezya nüfusundan yaklaşık 2,5 kat fazla olduğunu aktaran Kahveci, şunları kaydetti:



"Buna rağmen, Malezya'da böbrek nakli bekleyen hasta sayısı Türkiye ile aynı. Türkiye'de yaklaşık 23 bin, Malezya'da da 21 bin hasta böbrek nakli bekliyor. Türkiye'de yılda 4 bine yakın böbrek nakli yapılırken, Malezya'da ise bu sayı yaklaşık 200'lerde kalıyor. Bu nedenle Malezya'da yapılacak işbirliğiyle böbrek nakillerinin artırılması gerekir. Türkiye olarak, bu alandaki teknik ve bilimsel imkanlarımızı Malezya'daki teknik kapasitenin artması için paylaşacağız."



Türkiye'de organ nakli sürecinin işleyişi ve yasal düzenlemeler hakkında da bilgi veren Kahveci, bu konuda canlıdan organ nakillerinde etik komisyonların işlevleri ve kadavradan organ bağışının önemi hakkında açıklamalarda bulundu.





Uluslararası Organ Nakli Ağı kapsamında bulunan 76 ülkenin üçte birinde yasal düzenleme sorunu olduğuna dikkati çeken Kahveci, bu ülkelerde başarılı bir sürecin işleyebilmesi, organ bağışının ve organ nakillerinin artırılabilmesi için hukuki düzenlemelerin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kahveci, bu kapsamda Türkiye'nin hem alt yapı hem de yasal düzenlemelerle örnek bir ülke olduğunun altını çizerek, proje kapsamında yasal düzenlemesi bulunmayan ülkelere teknik destek verildiğini hatırlattı.



"Parlamentoda yasal yönleriyle ele alınıyor"



Malezya Sağlık Bakanı Sathasivam da ülkelerinde şu anda 20 binden fazla kişinin böbrek nakli için bekleme listesinde yer aldığı bilgisini paylaştı.



Malezya'da sadece yakın akrabalardan organ nakline izin verildiğini belirten Sathasivam, yakın akrabalardan nakil yapılmasına izin verilmesine rağmen, ülkelerindeki nakil sayılarının ihtiyaca cevap veremediğini söyledi. Canlıdan organ bağışında suistimale izin vermeden nakil oranlarını artırmak istediklerinin altını çizen Sathasivam, "Bu konu Parlamentoda yasal yönleriyle ele alınıyor." dedi.



Bakan Sathasivam, Türk organ nakli profesyonelleriyle yapılacak işbirliğiyle önemli çalışmalara imza atılacağına inandığını belirterek, "Bu işbirliğiyle Türkiye'nin canlıdan organ nakillerine ilişkin yüksek tecrübesi, Malezya'da organ nakli hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.



"Diyanet İşleri Başkanlığından tam destek"



Konuşmaların ardından Malezya sağlık yetkililerinin, "Türkiye'de canlı nakil sayısında yüksek oranları nasıl yakaladınız?" şeklindeki sorusu üzerine Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı Yavuz Çınar da başarının sağlanmasında en önemli faktörün toplumsal farkındalığın artırılmasından kaynaklandığını belirtti.



Türkiye'de akraba ilişkilerinin çok güçlü olduğunu vurgulayan Çınar, "Bu nedenle organ nakline ihtiyaç duyulduğunda akrabalar gönüllü oluyor. Bunun dışında Bakanlık kontrolünde ilerleyen sıkı bir sistem mevcut. Nakil başarıları da birçok Avrupa ülkesinin üstünde.



Denetleme çok sıkı olduğundan, kişilerin organ bağışına bakışı da olumlu oluyor. Bunların yanı sıra başta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organ bağışını artırmaya yönelik açıklamaları, bağışın caiz olduğuna yönelik fetvaları önemli bir faktör. Diyanet İşleri Başkanlığı tam destek veriyor." açıklamasında bulundu.



Transplantasyon koordinatörlerinden Ahmet Çakıroğlu ise Sağlık Bakanlığınca organ naklinde tüm ücretlerinin karşılandığını, vatandaşın cebinden herhangi bir ücret alınmadığını ifade ederek, bunun çok önemli olduğunu söyledi.





Görüşmenin ardından Vakıf Başkanı Kahveci tarafından Bakan Sathasivam'a, üzerinde Türkiye'ye özgü motiflerin olduğu bir hediye takdim edildi.



Bakanlıktaki görüşmelerin ardından heyet, Malezya Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu. Malezyalı yetkililer, ülkelerindeki organ nakline ilişkin Türk heyete sunum yaptı.