Türkiye Ölen Sığınmacıya da Yardım Elini Uzattı

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve şeker hastalığı nedeniyle Akçakale'de vefat eden 65 yaşındaki sığınmacının cenazesi, Akçakale Kaymakamlığının desteğiyle vasiyeti doğrultusunda ülkesinde toprağa verildi.



Alınan bilgiye göre, ülkesindeki iç karışıklık nedeniyle yaklaşık 3 yıl önce 9 kişilik ailesiyle Türkiye'ye sığınan 65 yaşındaki Abdel Arif, şeker hastalığının yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Akçakale Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.



Suriyeli Arif'in çocukları, babalarının, "Ölürsem ülkeme gömün" vasiyetinde bulunduğunu belirterek, Akçakale Kaymakamlığına cenazelerini Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad bölgesine göndermek için yardım talebinde bulundu.



Kaymakamlık tarafından verilen izin doğrultusunda belediyenin cenaze aracıyla Akçakale Sınır Kapısına götürülen Arif'in cenazesi, Suriye'den gelen diğer akrabalarına teslim edilerek burada defnedildi.