Türkiye Orta Amerika Entegrasyon Sistemi 2. Dışişleri Bakanları Forumu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyanın her yerinde Türkiye olarak insani ve girişimci bir dış politika izliyoruz" dedi. Türkiye Orta Amerika Entegrasyon Sistemi 2. Dışişleri Bakanları Forumu İstanbul'da devam ediyor. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra; Orta Amerika ülkelerinin Dışişleri bakanları katıldı. Toplantıda, terörizm, düzensiz göçe yoksulluktan iklim değişikliğine kadar uzanan güncel küresel sorunların konuşulacağını kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye ve Latin Amerika ve Karayip Topluluğu (CELAC) arasında diyalog ve işbirliğinin kurumsallaştırılması için büyük çaba sarf ediyoruz. ve bu bizim içinde çok önemli. Bu çerçevede bugün Türkiye CELAC işbirliği daimi mekanizması kurulmasına dair ortak deklarasyonu imzalayacak olmamızdan ayrıca da mutluluk duyuyoruz. Ortak deklarasyonun kabul sürecini başlatan bir önceki dönem başkanı Dominik dışişleri bakanı değerli dostum Miguel Vargas,başta olmak üzere tüm dörtlü üyelerine ülkem adına milletim adına şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bölgesel ve çok taraflı konularda yapılabilecekleri kapsamlı bir şekilde ele alacaklarını söyleyerek, "Türkiye olarak CELAC'ı oluşturan 33 ülkenin her biri ile ikili düzeyde ilişkilerimizi her alanda güçlendirme iradesine sahibiz ve çabalarımızı sürdürüyoruz. Bölgedeki diplomatik temsil ağımızı son 7 yılda iki katına çıkardık. Türk Hava Yolları 6 noktaya doğrudan uçuş gerçekleştiriyor ve bunun sayılarını arttırmak içinde çalışmalarını sürdürüyor. Bizde Türk Hava Yollarına destek veriyoruz" İfadelerini kullandı.



"Kalkınma örgütümüz TİKA Meksika ve Biga'da da iki bölgesel ofis açtı" diye söyleyen Çavuşoğlu, "Kültür ayağında Yunus Emre enstitüsü ilk aşamada Brezilya, Meksika ve Venezuela kültür merkezleri açmak için çalışıyor. Ekonomik ilişkilerimizi de karşılıklı yarar şekilde potansiyelimizi harekete geçiriyoruz.Ve potansiyelimizin gerisinde olduğumuzu biliyoruz. ve bu potansiyel den istifade etmemiz gerekiyor bu konudaki görüşlerimi ilgili gündem maddesi adı altında ayrıntılı şekilde sizlerle paylaşacağım" şeklinde ifade etti.



Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün ayrıca terörizmden düzensiz göçe yoksulluktan iklim değişikliğine kadar uzanan güncel küresel sorunlarını da birlikte değerlendireceğiz.CELAC'ın Latin Amerika ve Karayipler bölgesini bir barış alanı haline getirme yolunda ki çabalarını taktirle karşılıyoruz ve Türkiye olarak destekliyoruz. ve Dünyanın her yerinde Türkiye olarak insanı ve girişimci bir dış politika izliyoruz. İş birliğimizin küresel düzeyde olumlu sonuçlar yaratacağına inanıyoruz".



