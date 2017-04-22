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Türkiye Ohal'i Bırakarak, Olağan Hukuka Geri Dönmeli'
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Türkiye Ohal'i Bırakarak, Olağan Hukuka Geri Dönmeli'

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye'nin en kısa sürede OHAL'i geride bırakarak, olağan devlet hukukuna geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Ohal'i Bırakarak, Olağan Hukuka Geri Dönmeli'

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye'nin en kısa sürede OHAL'i geride bırakarak, olağan devlet hukukuna geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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