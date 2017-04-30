Türkiye Off-Road Şampiyonasının 1. Ayak Yarışları Tamamlandı

- Off-Road araçlarının gösterilerinden detaylar Türkiye Off-Road Şampiyonası

Şampiyonanın 1. ayak yarışları tamamlandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Sinop'ta düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları tamamlandı.



Sinop Off-Road Kulübü Derneği ev sahipliğinde Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen yarışa, 9 ilden 22 araç katıldı.



Boyabat Belediyesince hazırlanan Şehit Ömeroğlu Mustafa etabında gerçekleştirilen ikinci gün yarışında, bazı araçlar yoldan çıkarak kaza yaptı. Yolda kalan araçlar, iş makinesi yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.



Şampiyonanın 1. ayak yarışlarını ilk üç sırada tamamlayan ekipler şunlar:



1. Mustafa Akın-Emre Köksalan



2. Engin Başkurt-Şükrü Mindiloğlu



3. Kenan Özsoy-Hüseyin Uyar