Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) verilerine göre, 2016'da kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,49 azalarak 63 bin 709'a geriledi. Kapanan şirket sayısı ise aynı dönemde yüzde 8,88 gerileyerek 11 bin 38 oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (Tobb) Verilerine Göre, 2016'da Kurulan Şirket Sayısı Bir...
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) verilerine göre, 2016'da kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,49 azalarak 63 bin 709'a geriledi.
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