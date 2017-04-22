Türkiye Nüfusunun Yüzde 29'u Çocuk

TÜRKİYE İstatistik Kurumu dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' kapsamında yaptığı araştırmada ülke nüfusunun yüzde 29'unu çocukların oluşturdu. Türkiye'de en fazla çocuğun Şanlıurfa'da en azın ise, Tunceli'de olduğu belirlendi.



Çocuk nüfusun mevcut ve gelecekteki demografik yapısı, sağlık, eğitim, işgücü ve zaman kullanımı gibi sosyo-ekonomik özelliklerinin ele alındığı araştırmada, ülkemizde çocuk nüfus 22 milyon 870 bin 683 oldu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1935 yılında toplam nüfusun yüzde 45'ini oluştururken son iki yılda toplam nüfusun yüzde 29'unu oluşturdu.



ÇOCUK REKORU ŞANLIURFA'DA



Çocuk nüfusun toplam il nüfusu içindeki oranı illere göre incelendiğinde, en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 47,4 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı yüzde 47,1 ile Şırnak ve yüzde 45 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 17,5 ile Tunceli,yüzde 19 ile Edirne ve yüzde 19,5 ile Kırklareli olarak belirlendi.



ERKEKLERDE EYMEN KIZLARDA HİRANUR



Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırmada yeni doğan bebeklere son 2 yılda en fazla konulan en popüler erkek isimleri, Yusuf, Eymen ve Mustafa, en popüler kız isimleri ise Zeynep, Elif ve Hiranur oldu. Son 17 yılda doğan çocuklara verilen en popüler erkek isimlerinin Yusuf, Mehmet ve Mustafa, en popüler kız isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Merve olduğu görüldü. - Kayseri