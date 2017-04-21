Türkiye Nüfusunun Yüzde 29'u Çocuk
TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun 22 milyon 891 binini çocuklar oluşturuyor.
TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun 22 milyon 891 binini çocuklar oluşturuyor. Bu sayı toplam nüfusunun yüzde 28,7'sine karşılık geliyor.
Kaynak: Dunya.com
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