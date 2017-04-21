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Türkiye Nüfusunun Yüzde 29'u Çocuk
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Türkiye Nüfusunun Yüzde 29'u Çocuk

TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun 22 milyon 891 binini çocuklar oluşturuyor.

Türkiye Nüfusunun Yüzde 29'u Çocuk

TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun 22 milyon 891 binini çocuklar oluşturuyor. Bu sayı toplam nüfusunun yüzde 28,7'sine karşılık geliyor.

Kaynak: Dunya.com

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