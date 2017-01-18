Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna Saldırı!

İsviçre'deki Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğuna çarşamba saat 00.30'da havai fişeklerle saldırı düzenlendi.

Başkonsolosluk cam ve duvarında hasara neden olan saldırı hakkında İsviçre polisi soruşturma başlattı.



KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Polisin, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldığı soruşturmada, saldırıyı görenlerin en yakın karakola giderek ifade vermesinin istendiği belirtildi.

Öte yandan, İsviçre'de terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının gösterileri son zamanlarda artış gösterdi. Geçen hafta, Türkiye'deki terör olaylarının protesto edildiği Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde terör örgütü PKK'nın sözde flamasını taşıyan bir kişi gözaltına alınmıştı.

BAŞKONSOLOS: BU BİR TERÖR SALDIRISI

Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Aslı Oral, NTV'ye yaptığı açıklamada saldırının bir terör saldırısı olduğunu belirterek "Terör saldırısı olduğu konusunda bir şüphemiz yok. Görüntü kayıtlarımızı polisle paylaştık" dedi. Başkonsolosluğu'nun 24 saat korunduğunu belirten Oral, güvenlik güçlerinden daha fazla güvenlik için ekstra takviye istediklerini söyledi.