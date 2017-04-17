Türkiye'nin Yurtdışı Varlıkları ve Yükümlülükleri Şubat'ta Arttı

2017 Şubat sonu itibariyleUYPverilerine göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 0,9 oranında artışla 216,8 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,5 oranında artışla 589,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Şubat ayı 'Uluslararası Yatırım Pozisyonu' (UYP) verisini açıkladı. Buna göre, Şubat sonu itibariyle Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 0,9 oranında artışla 216,8 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,5 oranında artışla 589,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanannet UYP, 2016 yıl sonunda eksi 354,8 milyar dolar iken 2017 Şubat sonunda eksi 372,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Varlıklaralt kalemleri incelendiğinde,rezerv varlıklarkalemi 2016 yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında artışla 107,6 milyar dolar,diğer yatırımlarkalemi yüzde 0,2 oranında artışla 69,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerindenbankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 3,1 oranında artışla 30,7 milyar dolar oldu.



Yükümlülükleralt kalemleri incelendiğinde, 2017 Şubat sonu itibarıyla,doğrudan yatırımlar(sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 yıl sonuna göre yüzde 8,3 oranında artışla 144,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



2017 Şubat sonu itibarıyla,portföy yatırımları2016 yıl sonuna göre yüzde 3,7 oranında artarak 148,3 milyar dolar oldu.Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku2016 yıl sonuna göre yüzde 13,5 oranında artışla 40,3 milyar dolar olurken, borç senetleri alt kalemleri olanyurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stokuyüzde 3,3 oranında azalışla 25,9 milyar dolar,Hazine'nin tahvil stoku(yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,5 artışla 40 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Aynı dönemde,diğer yatırımlar2016 yıl sonuna göre 3,5 milyar dolar artış göstermiştir. 2017 Şubat sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alanyurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası'ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları2016 yıl sonuna göre değişiklik göstermeyerek 0,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde,yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2016 yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında artışla 31,9 milyar dolar olurken,TL mevduatıyüzde 7,8 oranında artarak 13,1 milyar dolar oldu. Bankaların toplam kredi stokuyüzde 0,3 oranında artışla 88,2 milyar dolar olurken,diğer sektörlerin toplam kredi stokuyüzde 0,7 oranında artışla 100,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL