Türkiye'nin Yurtdışı Varlıkları Kasım'da 219 Milyarı Aştı

Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, 2016 Kasım sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında artışla 219,7 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,0 oranında azalışla 572,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2016 yılı Kasım ayı 'Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri'ni açıkladı. Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, 2016 Kasım sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında artışla 219,7 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,0 oranında azalışla 572,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

NET UYP 2016'DA -352,4 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2015 yıl sonunda -379,8 milyar dolar iken 2016 Kasım sonunda -352,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2015 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında artışla 114,4 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,6 oranında artışla 65,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 15,8 oranında artışla 26,9 milyar dolar oldu.

DOĞRUDAN YATIRIM 124,6 MİLYAR DOLAR

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, 2016 Kasım sonu itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2015 yıl sonuna göre yüzde 15,8 oranında azalışla 124,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



2016 Kasım sonu itibarıyla, portföy yatırımları 2015 yıl sonuna göre 2,4 milyar dolar azalma gösterdi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2015 yıl sonuna göre yüzde 13,5 oranında azalışla 34,8 milyar dolar olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 11,9 oranında azalışla 28,0 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 10,5 artışla 38,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

TL MEVDUATI 12,6 MİLYAR DOLAR

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2015 yıl sonuna göre 7,7 milyar dolar artış gösterdi. 2016 Kasım sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası'ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2015 yıl sonuna göre yüzde 36,2 oranında azalışla 0,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2015 yıl sonuna göre yüzde 1,6 oranında azalışla 32,1 milyar dolar olurken, TL mevduatı ise yüzde 31,5 oranında artışla 12,6 milyar dolar oldu.



Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,6 oranında azalışla 90,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 7,5 oranında artışla 106,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.