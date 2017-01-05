Türkiye'nin Yemen'e Sağladığı Destek

Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler'in, Yemen Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Hüseyin Baselame ile bir araya geldiği bildirildi.



Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki hükümete bağlı resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Yemenli Bakan Baselame, görevini Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sürdüren Büyükelçi Eler ile bir araya gelerek yükseköğretim alanında iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.





Baselame, Türkiye'de tedavi gören Yemenli yaralılar ve üniversitelerde okuyan öğrencilere sunulan kolaylıklardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.



İHH destekli mobil klinikler projesi



Öte yandan, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Yemen temsilcisi İhsan Özek'i Aden kentinde kabul eden Yemen Kamu Sağlığı ve Nüfus Bakanı Nasır Baum, ülkedeki endemik hastalıkları ve savaştan dolayı yaralananları tedavi etmek için mobil klinikler projesinin uygulanmasını görüştü.





İHH'nın desteklediği ve İslam Kalkınma Bankasının (ISDB) finanse ettiği söz konusu projenin ilk aşamasının 6 ilde uygulanacağını belirten Baum, ikinci aşamasının ise 22 ilden 9'unu kapsayacağını ifade etti.





Projenin uygulanacağı illerdeki sağlık müdürlüklerine gereken kolaylıkların sağlanması için talimat verdiğini kaydeden Baum, Türkiye'ye, Yemen hükümetine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.