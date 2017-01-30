Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Yeniden Faaliyette
Ara
BİST 85.428 %1,91
DOLAR 3,8314 %-0,94
EURO 4,0975 %-1,12
PARİTE 1,0692 %-0,06
ALTIN 146,44 %-1,29
FAİZ 11,29 %-0,70
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Yeniden Faaliyette

Türkiye'nin 2014'te tahliye ettiği Trablus Büyükelçiliği bugün yeniden faaliyetlerine başladı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Yeniden Faaliyette

Türkiye'nin 2014'te tahliye ettiği Trablus Büyükelçiliği bugün yeniden faaliyetlerine başladı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>