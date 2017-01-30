Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Çekirdek Kadroyla Yeniden Faaliyette

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 30 Mayıs 2016 tarihindeki Trablus ziyareti sırasında, 2014 yılında güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle tahliye edilen Trablus Büyükelçiliğinin tekrar açılmasına yönelik sürecin başlatıldığı Bakanlıkça duyurulmuştu. Büyükelçiliğin yeniden açılmasına yönelik hazırlıklar tamamlandı. Bu çerçevede, Büyükelçiliğin faaliyetleri ilk aşamada çekirdek kadroyla bugün (30 Ocak) başlatıldı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 30 Mayıs 2016 tarihindeki Trablus ziyareti sırasında, 2014 yılında güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle tahliye edilen Trablus Büyükelçiliğinin tekrar açılmasına yönelik sürecin başlatıldığı Bakanlıkça duyurulmuştu. Çalışmalarını bugüne kadar Tunus'ta sürdüren Trablus Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan'ın gözetiminde yürütülen Büyükelçiliğin yeniden açılmasına yönelik hazırlıklar tamamlandı. Bu çerçevede, Büyükelçiliğin faaliyetleri ilk aşamada çekirdek kadroyla bugün (30 Ocak) başlatıldı. Bugüne kadar çalışmalarını kesintisiz sürdüren Misurata Başkonsolosluğunun yanısıra Trablus Büyükelçiliğinin de yeniden faaliyete geçmesiyle Türkiye Libya'daki mevcudiyetini güçlendirdi. Libya'yla yakın tarihi, kardeşlik ve dostluk bağları ve Libya halkının tüm kesimlerini kucaklayan yaklaşım çerçevesinde Büyükelçiliğin yeniden faaliyete geçmesi Türkiye'nin Libya'da barış ve istikrarın tesisi ile yeniden inşa çabalarına daha güçlü destek sağlamasına katkıda bulunacak. Türkiye, Libya Siyasi Anlaşması temelinde barış ve uzlaşı yönünde atılacak adımlara yönelik katkılarını ve kardeş Libya'nın toprak bütünlüğü ile ulusal birliğini güçlü biçimde desteklemeyi sürdürecek. - ANKARA