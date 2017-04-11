Türkiye'nin Tek Doğal Yosunlu Havuzu İlgi Görüyor

Türkiye'de sadece Kütahya'nın Emet ilçesinde bulunan doğal yosunlu havuzlar, Avrupa'nın en iyi termal suyu seçildi. Havuzlardaki su dünyada ise 7. sırada yer alıyor.



38 derecede yer altından kaynayarak yeryüzüne çıkan doğal termal sular hakkında bilgi veren Termal Otel Müdürü Mustafa Hügül, Emet'teki termal suların Avrupa'da en iyi termal su seçilmesinin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Hügül, "Yosunlu havuzlarımızda bulunan termal sular yer altından 36-38 derecede çıkıyor. Bu sıcaklık insan sıcaklığına en yakın sıcaklık olduğu için, hiçbir şekilde suda soğutma yapılmıyor. Suyun en büyük özelliği ise zayıflatma etkisidir. Ayrıca termal su vücuttaki gözenekleri açarak temizlemektedir. Burada bulunan mucizevi suların, banyo için değil daha bilinçli kullanılması için artık klinik hizmeti de vermekteyiz. Burada bulunan uzman doktorlarımız, şifa için elen hastalarımıza uygun kendilerine özel program dahilinde hizmet vermektedir" dedi. Dizlerinin rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğunu ve dizlerinde bulunan ağrılar için ise yosunlu havuzları kullandığını söyleyen 59 yaşındaki Raif Ersöz,"İzmir'de yaşıyorum. Arkadaşlarımın tavsiyesiyle buraya geldim. Yosunlu havuzları kullanmaya başladıktan sonra daha önce yapamadığım hareketleri yapmaya başladım. Ağrılarımda da azalma oldu" diye konuştu. İstanbul'dan şifa bulmak için, Emet'te bulunan yosunlu havuzlara gelen 69 yaşındaki Şefika Özdemir, "Yosunlu havuzu omuzlarımda bulunan ağrılar için tercih ediyorum. Ayrıca cildime çok iyi geliyor. Ama burada asıl önemli olan, bu küçücük bir alanda beş farklı suyun olmasıdır. Mesela burada bulunan acı suyu yarı yarıya zeytinyağı ile karıştırıp vücutta bulunan yaralara ve lekelere sürdüğünüzde büyük oranda iyileşme oluyor. Herkese bu suları tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.



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