Türkiye'nin Somali'deki Eğitime Yönelik Yatırımları

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, ülkedeki eğitime verdiği desteğinden dolayı Türkiye'ye ve Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) teşekkür için tören düzenlendi.



TDV tarafından başkent Mogadişu'da kurulan Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi Öğrenci Velileri Komitesi'nin Mogadişu'daki Fırat otelinde düzenlediği törende, eğitime verdiği desteğinden dolayı Türkiye'ye ve TDV'ye teşekkür edildi.



Komite Başkanı Abdurreşid Şeyh, törende yaptığı konuşmada, "Somalili kuşağını kurtarması ve ona eğitim fırsatı sağlamasından dolayı TDV'ye şükran ve minnettarlığımızı sunmak için tören düzenledik." dedi.



Somali parlamentosunun üst kanadı olan Senato Üyesi Zemzem İbrahim, Somalili öğrencilerin eğitimi konusunda önemli role sahip TDV'ye şükranlarını sunmak için törende bulunduklarını belirterek, "Türkiye hükümeti ve halkı, özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye gerçekleştirdiği ve caddelerin onarılması, sağlık tesisleri ile okulların inşa edilmesi gibi önemli projelerin uygulanacağını duyurduğu tarihi ziyareti sonrasında Somali halkının güvenini kazandı." diye konuştu.



TDV tarafından 2013'te kurulan Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi'nde 400 öğrenci eğitim görüyor.