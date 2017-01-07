Türkiye'nin "Rüzgarına" Güvendiler

TOLGA ALBAY - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden bir gün önce Türkiye fabrikasının temelini atan Danimarkalı rüzgar türbini kanadı üreticisi LM Wind Power'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ben Malefijt, Türkiye pazarı ve ekonomisine duydukları güvenin sarsılmadığını, bu nedenle buradaki varlıklarını koruma ve yatırımlarını devam ettirme kararı aldıklarını söyledi.



Malefijt AA muhabirine yaptığı açıklamada, halen 13 ülkede üretim yapan firmanın türbin kanadı üretiminde öncüler arasında yer aldığını belirtti.



Şirketin gelişen pazarlarda müşterilere yakın olma felsefesiyle hareket ettiğini, Türkiye'de de son dönemde sayıları artan rüzgar türbini yatırımlarının, dikkatlerini bu pazara yönelttiğini dile getiren Malefijt, müşterilerden gelen talebi de dikkate alarak Türkiye'de yatırım kararı aldıklarını anlattı.



Bu yatırımın temelini attıktan sonra Türkiye ve ve dünyada acı verici olaylar yaşandığını söyleyen Malefijt, sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve tüm dünyada terör olaylarının arttığına dikkati çekti. Malefijt, şöyle devam etti:



"Endişe verici olaylar, ancak bu olayların bizi durdurmasına, engellemesine izin vermemeliyiz. Biz Türkiye'deki yatırımımızı ve bu pazardaki varlığımızı koruma ve projeye devam etme kararı aldık. Çünkü Türkiye pazarı ve ekonomisine güvenimiz sarsılmadı. Bergama'da tek bir kalıp üzerinde çalışmaya başlayacağız, yatırımı 4 faza ayırdık. Etaplar halinde giderek büyüyecek. Sadece Türkiye değil, global pazarlar için de burada üretim yapmayı planlıyoruz."



Dünyanın en uzun kanatları üretilecek



Tesiste 650 kişinin çalışacağını, çalışanları tesis açılmadan önce işe alarak eğitim vermeye başladıklarını aktaran Malefijt, iyi eğitilmiş insanlarla bu tesiste dünyanın en uzun kanatlarını üreteceklerini bildirdi.



LM Wind Power'ın açık deniz rüzgar türbinleri için ürettiği 88,6 metrelik kanatla dünya rekoru kırdığını, Türkiye'de türbinlerin karada kurulu olması nedeniyle 66 metrelik kanat üreteceklerini ifade eden Malefijt, Türkiye'nin rüzgar enerjisine dönük hedeflerini desteklemek istediklerini dile getirdi.



Türkiye'nin rüzgar enerjisini destekleyen enerji politikalarını son derece olumlu bulduklarını belirten Malefijt, "Bizim için en önemli şey, istikrarın sağlanması. Rüzgar enerjisi, uzun vadeli yatırımlar gerektirir. Politikalar, stratejiler ve genişleme planlarımız bu istikrara bağlıdır. Türkiye'deki yatırımlara devam ediyor olacağız, fakat istikrar, anlaşmalarımız için çok önemli." dedi.



"Heyecanlı ve mutluyuz"



Fabrika Direktörü Ozan Mamay da LM Wind Power'ın Türkiye'yi tercihinde yetişmiş insan gücü ve lojistik avantajların da etkili olduğunu, 174 dönüm alan üzerine kurulan fabrikanın ilk etapta Ege Bölgesi'ndeki rüzgar santrali yatırımları, ardından ihracat pazarlarına üretim yapacağını kaydetti.



Türkiye'nin yaklaşık 5 bin 500 megavat kurulu rüzgar enerjisi gücü bulunduğunu, 2023 hedefinin ise 20 bin megavat olduğunu dile getiren Mamay, "Yaklaşık 4,5 kat daha fazla rüzgardan elektrik enerjisi elde etmek istiyoruz. Bu bence çok doğru ve stratejik bir yaklaşım. Enerjimizin yüzde 60'ını fosil yakıtlardan elde ediyoruz ve hemen hepsini ithal ediyoruz. Ulusal sürdürülebilir kalkınma için öz kaynaklarımızı kullanmamız lazım. Bunların en temizi, çevreye en duyarlı olanı rüzgar enerjisi. Bu potansiyeli Türkiye'de biz de görüyoruz. Hep beraber bu hedefe doğru adım atıyoruz. Hem ülkemizin stratejik hedefine katkı sunacağımız hem de yeşil bir dünyaya katkıda bulunacağımız için mutlu ve heyecanlıyız." dedi.



Türbinler gökdelen boyutunda olacak



Türkiye'deki tesiste son teknoloji kanatların üretileceğini, bu teknolojinin kullanıldığı ikinci tesis olacaklarını anlatan Mamay, üretilecek kanatların takılacağı türbinlerin gökdelen boyutunda olacağına dikkat çekti. Mamay, şunları kaydetti:



"Bergama'daki tesis, 90 metreye kadar kanat üretecek şekilde planlanıyor. Biz, 1 Temmuz 2017'de 63 metreyle başlıyoruz. Bu kanatların takılı olduğu türbinler, yaklaşık 3 megavat elektrik üretebilecek ve binlerce evin enerjisini tek başına üretebilecek. Rotor çapı yaklaşık 140 metre. Yaklaşık 40 kat uzunluğunda bir bina demek, buna bir de kule uzunluğu koyarsanız 70-80 katlı gökdelen büyüklüğünde bir rüzgar türbini hayal edebilirsiniz."