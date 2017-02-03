Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Öz, Fas Temsilciler Meclisi Başkanını Ziyaret Etti

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Habib el-Maliki'yi ziyaret etti.



Maliki'yi Fas Temsilciler Meclisi'ndeki makamında ziyaret eden Büyükelçi Öz'e, Büyükelçilikte görevli 2'nci Katip İbrahim Halil Saklı eşlik etti.



Büyükelçi Öz, ülkede 7 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ardından ocak ayında Temsilciler Meclisi Başkanı seçilen Maliki'ye yeni görevinde başarı dileklerini iletti.



Görüşme esnasında Büyükelçi Öz, Maliki'ye Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yıkılan duvarlarından bir parça hediye etti.



AA muhabirine konuşan Meclis Başkanı Maliki, "İki ülkenin iyi olan ilişkilerini teyit etmek açısından çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin daha da ileriye taşınması için yeni bir takım girişimlerde bulunmanın önemini ele aldık. İki ülke parlamentoları arasında dostluk gruplarının güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldık." dedi.