(Özel Haber) Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Müşavirlik binasının önündeki polis aracına saldırdılar



Gülten ÖzbeyParis, 21 Nisan, (DHA)- Fransa'nın başkenti Paris'te Şanzelize Bulvarında (Champs-Elysees) dün akşam yaşanan terör saldırısı, 1. Katında Yunus Emre Enstitüsünün de bulunduğu Türkiye Kültür ve Turizm Bürosu önünde gerçekleşti. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar Kültür ve Turizm Müşavirliğinin giriş kapısına ve duvarına isabet etti.



Saldırı esnasında Türkiye'nin Kültür ve Turizm Müşaviri Serra Aytun da binadaydı. Acil olarak boşaltılan Müşavirlik binasının önünde güvenlik tedbirleri alındı, Aytun ve binada bulunanlar tahliye edildi. Türkiye'nin Paris Büyük Elçisi İsmail Hakkı Musa 102 numaralı Müşavirlik önünde yaşananları DHA'ya anlattı. Büyükelçi şunları kaydetti



'Dün akşam 21.00 sularında kültür Müşavirimiz büyükelçiliğimizi aradı ve dışarda çok güçlü silah sesleri duyduğunu, kendisinin bir korkuya kapıldığını söyledi. Bir terörist saldırı olduğunu biz tahmin ettik, bulunduğu yerde durmasını ve bizden haber beklemesini söyledim. Onun üzerine Fransız Dışişleri Bakanlığıyla temas sağladık. Müşavirimizin bina içinde olduğunu ilettik, polis önlem aldı bir yanlış hadiseye sebep olmayalım, tahliyesi için yardımınızı rica ediyoruz diye talepte bulundum. Bunun üzerine 10 dakika sonra bana dönüş yaptılar. Müşavirimizin güvenli bir biçimde tahliye edildiğini söylediler. Olayın yaşanma şekli özetle bu.'



Çatışma müşavirlik binasının önündeki polis aracına saldırıdan sonra çıktı



Büyükelçi konuşmasını şöyle sürdürdü 'O saatlerde hemen bizim müşavirlik binamızın bulunduğu binanın karşısında yani burda, yerde bekleyen bir polis aracı var. Bu polis aracı kurşun yağmuruna tutuluyor, onun üzerine bir çatışma çıkıyor. Teröristlerden birisi etkisiz hale getiriliyor, diğerinin kaçtığı anlaşılıyor. 2 polis yaralı yoldan geçenlerden birinin yaralı olduğunu öğrendik. Bu çirkin hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Fransız halkına dostlarımıza ülkemizin başsağlığı dileklerini dileklerini iletiyoruz, onlarla dayanışma içinde olduğumuzu söylüyoruz. Terörün dini dili ülkesi olmadığını ırkı ideolojisi olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz.' diyerek terörle mücadelenin önemine vurgu yaptı.



Terör saldırısında, Türk Müşavirliğinin giriş kapısına ve duvarlarına kurşun isabet etti. Bulvarda bugün polisin vurulduğu ağaca siyah atkı bağlandı ve Fransız vatandaşlar ağacın dibine çiçek bıraktı.