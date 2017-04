Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa - Ermeni Iddiaları

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması için "Fransa'da katılım yarım puan, bir puan da olsa artışa tekabül etmektedir. En son milletvekili seçimine göre biraz daha fazla bir ilgi var." dedi.



Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenleyen Musa, Fransa'daki oy kullanma işlemleri ile ilgili olarak, Fransa'da görece bir katılım artışı olduğunu söyledi.



Fransa'nın kuzeyindeki bazı seçmenlerin oylarını daha yakın olan Lüksemburg, Anvers ve Brüksel gibi şehirlerde açılan sandıklarda kullanmayı tercih ettiğini belirten Musa, gümrükler ve Fransa'da kullanılan oylar dikkate alındığında seçmenlerin Paris'te yüzde 42,62, Strazburg'da yüzde 47,52, Lyon'da yüzde 43,87, Marsilya'da yüzde 51,82, Bordo'da yüzde 51,08 ve Nant'da yüzde 51,69'unun sandığa gittiğini kaydetti.



Musa, "Katılım yarım puan, bir puan da olsa artışa tekabül etmektedir. En son milletvekili seçimine göre biraz daha fazla bir ilgi var." dedi.



Seçim sandığının kurulduğu bazı şehirlerde, seçimi başkonsolosluk binası dışında organize etmek durumunda kaldıklarını dile getiren Musa, "Her iki durumda da güvenlik ciddi meşguliyet kaynağıydı. Fransa makamlarıyla hem Paris'te hem de bölgelerde yakın irtibat halinde olduk. Gözle görülür ve caydırıcı tedbirler aldılar." diye konuştu.



Musa, bu tedbirlerin, vatandaşa güven aşılayarak, seçime gölge düşürmek isteyenlerin maksatlarının akamete uğratılmasını sağladığını söyledi.



Seçimler için her zaman arzu edilen genişlikte yer bulmanın zorluğuna işaret eden Musa, özellikle okulların açık olduğu dönemde bu zorluğun daha da arttığını anlattı.



Bu nedenle Lyon ve Strazburg'da DİTİB yerleşkelerini kullanmak zorunda kaldıklarına dikkati çeken Musa, "Bazı maksatlı çevrelerce bunun, seçimin tarafsız bir atmosferde gerçekleşmesi için isabetli olmadığı görüşü dile getirildi. Bu yorumların hiçbir geçerli zemini yok. Maksatlı olduğunu düşünüyorum." dedi.



Ermeni iddiaları



Fransa'da 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları konusundaki bir yasa değişikliğinin Anayasa Mahkemesi'nden dönmesi sürecine ilişkin soru üzerine Musa, bu iddiaların Fransa gündemine seçim dönemlerinde getirildiğini belirtti.



İlgili yasa teklifinin 14 Ekim 2016'da Senato'da, 24 Aralık 2016'da da Ulusal Meclis'te kabul edildiğini anımsatan Musa, yasanın her iki yasama organındaki yasalaşma sürecinde tasarıyı engelleme konusundaki çabalarının yeterli sonucu vermediğini kaydetti.



Daha sonra yasanın hukuki düzlemde akim bırakılması için bir takım çabalara yoğunlaştıklarını vurgulayan Musa, yasanın Türkiye'yi ilgilendiren hükmünü Anayasa Mahkemesinin incelemesini sağlamak için "dar kapı prosedürü" denilen bir prosedüre başvurulduğunu anlattı.



Bu prosedürün meşru ancak hukuki olmayan bir prosedür olduğunu dile getiren Musa, "Bu prosedüre ancak iki grup başvurabiliyor. Birincisi bu yasanın kabulünden doğrudan etkilenecek olanlar. İkincisi bu yasanın düzenlediği alanda uzmanlığı olan kişiler. En çok rahatsız olan Türk toplumu ve sivil toplum kuruluşlarımız başvuruda bulunabilirlerdi. Bunu yaptılar." dedi.



Kendilerinin de bu başvuruyu teşvik ettiğini vurgulayan Musa, 30 kadar sivil toplum kuruluşunun bu başvuruyu yapmasıyla ve bir de uzmanın başvurusuyla sonuç alındığını söyledi.



Anayasa Mahkemesinin bu kararıyla hukukun galebe çaldığını dile getiren Musa, "Mahkeme, teklifin anayasa ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetti." dedi.



Ortak komisyon önerisi



Ancak bu tür çabaların da devam etmeyeceğini söylemenin mümkün olmadığını vurgulayan Musa, ancak yine de mahkemenin bu kararının "bir tür dönüm noktası" olduğunu belirtti. Musa, şunları kaydetti:



"Akademik planda yapılması gerekenler var. Ortaokul, lise düzeyindeki kitaplarda yazılı bir tarih öğretimi var. Sözde soykırımla ilgili iddialar ele alınmalı. Kurulacak bir komisyon tarafından bu konunun incelenip bir yazım ortaya konulması gerekiyor. Her iki taraftan da bilirkişilerin ve uzmanların katılımıyla oluşturulacak komisyonun ortaya koyacağı bir yazım."



Avrupa Konseyi'nde Türkiye'nin izleme sürecine alınmasına ilişkin çabalar hakkındaki soru üzerine Musa, bu konunun bir rapor vasıtasıyla tekrar gündeme getirildiğini anımsattı.



Nisan ayının ikinci yarısındaki Avrupa Konseyi oturumunda bu konunun ele alınacağını belirten Musa, bu konuda da gerekli girişimleri yapmaya devam ettiklerini kaydetti.