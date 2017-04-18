Türkiye'nin Özel Eğitim Tecrübesi Balkanlar'a Örnek Olacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde Türkiye'nin özel eğitim deneyiminin Balkanlar'a aktarılması amacıyla hayata geçirilen "Özel Eğitimde Türkiye Balkanlar Tecrübe Paylaşımı-Engelimi Türkiye ile Aşıyorum" programı ilk olarak Bosna Hersek'te uygulanacak.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Balkanlar'da özel eğitime ihtiyacı olanların şartlarının iyileştirilmesi amacıyla başlatılan program kapsamında, Bosna Hersek Federasyonu Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Alden Kajtaz'ın aralarında bulunduğu özel eğitim okulları yöneticilerinden oluşan 12 kişilik heyet Türkiye'ye geldi.



Heyet, Türkiye'deki özel eğitim alanında yasal düzenlemeleri, özel eğitim uygulamaları, özel eğitim alanında öğretmen yetiştirme faaliyetlerini, özel yeteneklilere yönelik uygulamaları, ilgili ana okulları dahil ilk ve orta öğretim okulları ziyaretleriyle yerinde gözlemledi. Heyete, Türk uzmanlar tarafından özel eğitim öğrencilerinin tanımlanması, yönlendirilmesi ve yerleştirilmesi süreçleri hakkında bilgi verildi.



Programın pilot uygulamasının hayata geçirilmesi amacıyla iki ülkenin eğitim bakanlıkları ve TİKA arasında protokol imzalandı.



Programın ileri aşamalarında, Balkanlar'da özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ortamlarının iyileştirilmesi için eğitim materyali desteğinde bulunulacak, özel eğitim sınıfları, destek eğitim odaları ve atölyeler inşa edilecek.



TİKA ayrıca Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde okul öncesi modern eğitim üniteleri inşası, okul öncesi eğitimi kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, bütün gelişim alanlarının desteklenmesini, öz bakım becerilerini kazanmalarını ve temel eğitime hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla okul öncesi eğitim uygulamalarının program, öğretmen eğitimi, standartlar, eğitim materyali ve eğitim ortamı yönünden desteklenmesiyle karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanmasını içeren "TİKA-Çocuklar Mutlu, Balkanlar Umutlu Programı"nı MEB iş birliğinde hayata geçirecek.