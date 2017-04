Türkiye'nin Orta Doğu İlişkilerinin Bugünü ve Geleceği" Konferansı

Türkiye'nin eski Erbil Başkonsolosu Aydın Selcen, "DEAŞ'ın bir toprak idare etme iddiası vardı, o iddiası kayboluyor. DEAŞ'ın küresel tehdit olmasının ortadan kalkması yönüne doğru gidiliyor." dedi.



Selcen, Küyerel Düşünce Platformu tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Orta Doğu İlişkilerinin Bugünü ve Geleceği" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgalinde, devleti yıkmadan rejimi değiştirmenin mümkün olmadığının anlaşıldığını söyledi.



Saddam'ın eli kanlı ve vahşi bir diktatör olduğunu dile getiren Selcen, "Saddam'ın gitmesi iyi bir şeydi. Irak'ta rejim değiştirme adına 500 ile 650 bin arasındaki sivil hayatını kaybetti. Bunların belki 5'te 4'ü Şii-Sünni iç savaşında öldü." şeklinde konuştu.



Astana süreciyle başlayan Suriye'deki yeni duruma da değinen Selcen, Rusya'nın Suriye'de yeni bir anayasa taslağıyla dolaştığını ifade etti.



Anayasa taslağında Suriye Arap Cumhuriyeti yerine Suriye Demokratik Cumhuriyeti şeklinde bir vurgu olduğunu iddia eden Selcen, "Fazla ayrıntıya girmeden 'kalan kısımlar ise kanunlarla belirlenir' dediler. Kürtlere 'Siz, şimdi sakin olun, biz sizin dileklerinizi biliyoruz ama bu şimdi konuşulacak konu değil' dediler. Orada siz buna (he) deyin, bir ara bunun altını doldururuz." değerlendirmesinde bulundu.



"DEAŞ ortadan kayboluyor"



Selcen, DEAŞ'ın hem Irak hem de Suriye'de kaybettiğini ve ortadan kaybolmaya başladığını söyledi.



DEAŞ'ın El Kaide'den farklı bir örgüt olduğunu anlatan Selcen, "DEAŞ'ın bir toprak idare etme iddiası vardı. Şimdi toprak idare etme iddiası kayboluyor. DEAŞ, toplumsal katmanların içerisinde bir tehdit olarak devam eder. DEAŞ'ın küresel tehdit olmasının ortadan kalkması yönüne doğru gidiliyor." ifadelerini kullandı.



Aydın Selcen, Suriye'nin İran'la hiçbir benzerliğinin olmadığına da işaret ederek, "Suriye, can havliyle İran desteğine muhtaç olmuş. O anlamda Rusya'yı da yanına çekmiş. Kendi içinde Rusya ile İran'ı dengeliyor. Esad şu anda iki tarafa muhtaç olarak kendi devamlılığını yürütüyor. Rusya'yı orada tutmak Esad'ın işine geliyor." diye konuştu.



ABD'nin Suriye'yi vurmasına değinen Selcen, şunları kaydetti:



"Çin'e, Kuzey Kore konusunda 'aklınızı başınıza devşirmezseniz, böyle yapabiliriz' dedi. Rusya'ya 'Siz biraz boyunuzu aştınız, siz bölgesel bir güç olabilirsiniz fakat küresel güç biziz. Böyle bir yarışa girersek, siz kaybederseniz' dedi. Oraya hava savunma sistemi kurdunuz ama tomahawk füzesi yerden yer şekillerini takip ederek gidiyor. Füzeler 5 ile 30 metre yüksekten, ses hızının üstünde uçuyor. Her bir tomahawk radar bağlı olarak kendi hedefine kitlenip 30 cm payla hedefini vuruyor. Buna karşı oraya kurulan hava savunma sisteminin hiçbir faydası yok. Bu füzelerin her biri 1 milyon dolar ve 49 tanesini kullanıverdi bir anda. Irak savaşının açılışında 500 tane atmıştı bir seferde. Amerika 'benim sözümü dinleyin, benim elim artık tetikte' dedi."