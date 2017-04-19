Türkiye'nin Orta Amerika Ülkelerine Odaklanmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz"

UĞUR ÇİL - Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales, Türkiye'nin, Guatemala için oldukça önemli bir ülke ve ekonomi olduğunu belirterek, "Bu nedenle büyükelçiliğimizi başka bir ülkede değil Türkiye'de açıyoruz." dedi.



Dışişleri Bakanı Morales, ikili ziyaretler için bulunduğu Ankara'da, Türkiye-Guatemala ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.



İstanbul'da yapılacak Türkiye ve Orta Amerika Entegresyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu öncesi Türkiye'ye geldiğini ifade eden Morales, Türkiye'nin Guatemala'nın da içinde bulunduğu SICA ülkeleriyle 2015'te başlayan ilişkilerinin gelişerek devam edeceğini dile getirdi.



Morales, Orta Amerika ülkelerinin büyük bir pazar teşkil ettiğine dikkati çekerek, "Biz çok önemli ekonomik ve siyasi ilişkileri olan bir yapıyız ve Türkiye'nin Latin Amerika ülkelerine, özellikle de Orta Amerika ülkelerine odaklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.



Türkiye'nin 2015'te Orta Amerika ülkeleriyle yaptığı görüşmelerden sonra İstanbul'dan Panama'ya direkt uçuşlar başlattığını ve bunun ikili ilişkiler için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Morales, "Bu bize ortak vizyonlarımızı birleştirme imkanı sağlıyor." şeklinde konuştu.



"Türkiye bizim için önemli bir ülke"



Morales, bugün Guatemala'nın Türkiye'deki ilk büyükelçiliğinin resmi açılışının yapılacağına işaret ederek, "Bizim için büyükelçilik açmak gerçekten zor bir konu. Ama Türkiye bizim için önemli bir ülke ve Türkiye iki sene önce Guatemala'da büyükelçilik açtı." dedi.



Türkiye ve Guatemala'nın birçok konu ile karşı karşıya olduğunu ve birlikte çok şey başarabileceğini dile getiren Morales, 60 milyon dolar seviyesindeki ortak ticaret hacminin arttırılması için çalıştıklarını söyledi.



Morales, Türkiye ve Guatemala'nın karşılıklı yatırımları artırmak için birlikte çalışması gerektiğine dikkati çekerek, "Biz birlikte çalışmak için birçok imkana sahibiz. Bu noktada atılan en önemli adım da Ankara'da bir büyükelçilik açmak." diye konuştu.



Türkiye ve Guatemala arasındaki siyasi ilişkilerin oldukça iyi durumda olduğunun altını çizen Morales, Türkiye'nin 80 milyona yakın nüfusu ve güçlü ekonomisiyle hem bulunduğu bölgenin önde gelen bir ülkesi hem de kendileri için çok önemli bir partner olduğunu vurguladı.



Morales, "Bu büyükelçilik, Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi için direkt bir bağlantı noktası anlamına geliyor." diye konuştu.



"Büyükelçiliğimizi başka bir ülkede değil Türkiye'de açıyoruz"



Morales, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin gelişmesinin karşılıklı ziyaretlerin artması, ortak programların düzenlenmesi ve ortak ilişkiler için fırsatlar yaratılmasının önemine dikkati çekerek, "Dünya giderek küreselleşirken ve sorunlar artarken, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi demek, iki tarafın birbirinden ve özellikle tecrübelerinden istifade etmesi demektir." şeklinde konuştu.



Türkiye'yi üçüncü kez ziyaret ettiğini anımsatan Morales, Türkiye'nin giderek geliştiğini ve tamamen yeni bir ülke haline geldiğini belirterek, "Türkiye, Guatemala için oldukça önemli bir ülke ve ekonomi. Bu yüzden büyükelçiliğimizi başka bir ülkede değil Türkiye'de açıyoruz." ifadesini kullandı.



Morales, Türkiye'nin Guatemala Büyükelçiliğinin oldukça iyi çalıştığını ve Türk kültürünü Guatemala halkına tanıttığını aktararak, "Biz de aynısını Türkiye'de yapmak istiyoruz. Biz de Guatemala kültürünü Türkiye'ye getirmek istiyoruz." dedi.



Türkiye'nin Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerine de değinen Morales, "Türkiye'nin akıllıca yürüttüğü Latin Amerika ülkeleriyle ilişkiler kurma stratejisini takdir ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Morales, Guatemala'nın daha fazla Türk yatırımcısına ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'deki özel sektörü Guatemala'ya davet ediyorum. Guatemala çok büyük fırsatlar sunan bir ülke." şeklinde konuştu.