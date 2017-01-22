Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları' - Sp Genel Başkanı Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Emperyalist güçler islamofobiyayı önemli bir mesele olarak aldılar ve radikal İslamcı akımları kendileri ürettiler. El-Kaide'yi de IŞİD'i de onlar üretti." dedi.



Karamollaoğlu, partisince Bera Otel'de düzenlenen "Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları" adlı programda merhum Necmettin Erbakan'ın siyasete atıldığında partililerine çok açık hedefler gösterdiğini söyledi.



Parti olarak yaşanabilir bir Türkiye hedefiyle yola çıktıklarını belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:



"Yaşanabilir Türkiye dediğimiz zaman iki konu çok önemli. Bunlardan biri ahlak ve maneviyatımızı barındıran manevi kalkınma, diğeri de sanayi ve teknolojiden oluşan maddi kalkınmadır. Bir diğer önemli olan da yeniden büyük Türkiye hedefidir. Bu da yeni bir dünya, şahsiyetli bir dış politika, İslam Birliği, D8, D60 ve D160 hedeflerini içerisinde barındırmaktadır."



"El-Kaide'yi de IŞİD'i de onlar üretti"



Dünya gündemine de değinen Karamollaoğlu, "Emperyalist güçler islamofobiyayı önemli bir mesele olarak aldılar ve radikal İslamcı akımları kendileri ürettiler. El-Kaide'yi de IŞİD'i de onlar üretti. ABD'de şimdi bir sürü adam var ve bunlar çıkıp televizyonlarda konuştu. Bunlar CIA'nın adamları. Bunlar ABD'nin Avrupa'nın önemli diplomatları. 'Bunu bir ürettik' diyorlar. Ama kimse dinlemek istemiyor. Ama onlar diyor. Ne için? Müslümanlar arasında fitne çıkarıp bu bölgeyi tarumar etmek ve onların emellerine hizmet etmek için." ifadelerini kullandı.