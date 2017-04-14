Türkiye'nin Makinecileri'nden Makine Tanıtım Grubu'na Veda

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), 2016 yılına ait faaliyetlerini ve 2017 yılı çalışma programını ele aldığı 17. Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Kurulda, Şubat ayında yayınlanan kanunla kapatılmasına karar verilen 'Makine Tanıtım Grubu'na (MTG) emeği geçenlere hatıra plaketi takdim edildi.



Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan MAİB Başkanı Adnan Dalgakıran, Türk makine sektörünün bilinirliğini artırmak ve sektörün sorunlarına çözüm bulmak amacıyla MTG'nin 10 yıl boyunca önemli çalışmalara imza attığını belirtti.



Sektörün dinlenmesi, öneminin fark edilmesi ve teknoloji üretebilmesi için bu yola çıktıklarına dikkat çeken Dalgakıran, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim için önemli üç konu vardı. Birincisi, makine sektörünü iş dünyasına, bürokrasiye, her kesime anlatmak. Bu stratejimizi 'Tıkır Tıkır' kampanyamızla lanse ettik. İkincisi, birlikte hareket eden bir sektör haline gelebilmekti. Bunu da süreç içinde başardık. Federasyonumuzla beraber kendi içinde konuşabilen, tartışabilen, çözüm üretip kararlar çıkarabilen, bunları gerekli mercilere iletip takibini yapabilen bir duruma geldik. Sonuncu arzumuz ise 'kurumsallaşma' idi. Sektör olarak sistematik bir duruma gelebilmek için MAİB Başkanlığımın son bir yılında da bu çalışmamızı tamamlamayı umuyoruz."



Türkiye ekonomisinin en büyük sıkıntısının orta-düşük/düşük teknolojik sanayi üretimi olduğuna vurgu yapan Dalgakıran, "Sektör olarak hedefimiz iş yapma kültürümüzü değiştirip teknolojiye yönelerek, gelişmiş ülkeler ile Türkiye arasındaki makası kapatmak ve refah seviyesi yüksek bir ülke haline gelmek" dedi. (Fotoğraflı) - İstanbul