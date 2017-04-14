Türkiye'nin Makinecileri'nden Makine Tanıtım Grubu'na veda

Kurulda, Şubat ayında yayınlanan kanunla kapatılmasına karar verilen 'Makine Tanıtım Grubu'na (MTG) emeği geçenlere hatıra plaketi takdim edildi.

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan MAİB Başkanı Adnan Dalgakıran, Türk makine sektörünün bilinirliğini artırmak ve sektörün sorunlarına çözüm bulmak amacıyla MTG'nin 10 yıl boyunca önemli çalışmalara imza attığını belirtti. Sektörün dinlenmesi, öneminin fark edilmesi ve teknoloji üretebilmesi için bu yola çıktıklarına dikkat çeken Dalgakıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için önemli üç konu vardı. Birincisi, makine sektörünü iş dünyasına, bürokrasiye, her kesime anlatmak. Bu stratejimizi 'Tıkır Tıkır' kampanyamızla lanse ettik. İkincisi, birlikte hareket eden bir sektör haline gelebilmekti. Bunu da süreç içinde başardık. Federasyonumuzla beraber kendi içinde konuşabilen, tartışabilen, çözüm üretip kararlar çıkarabilen, bunları gerekli mercilere iletip takibini yapabilen bir duruma geldik. Sonuncu arzumuz ise 'kurumsallaşma' idi. Sektör olarak sistematik bir duruma gelebilmek için MAİB Başkanlığımın son bir yılında da bu çalışmamızı tamamlamayı umuyoruz."

Türkiye ekonomisinin en büyük sıkıntısının orta-düşük/düşük teknolojik sanayi üretimi olduğuna vurgu yapan Dalgakıran, "Sektör olarak hedefimiz iş yapma kültürümüzü değiştirip teknolojiye yönelerek, gelişmiş ülkeler ile Türkiye arasındaki makası kapatmak ve refah seviyesi yüksek bir ülke haline gelmek" dedi.

"Dernekleri yaşatmak için değil güçlendirmek için çalışmalıyız"

Şubat ayında alınan kararla kapatılan tanıtım grupları arasında yer alan MTG'nin sektörüne önemli katkılar sağladığına dikkat çeken Dalgakıran, "Sektörüne böylesine fayda sağlayan derneklerin, grupların yaşaması gerektiğini söylemek bizleri çok üzüyor. Yaşamasını değil ne kadar güçlü olduğunu konuşmalıyız, bunun için çalışmalıyız" açıklamasında bulundu.

Gerçekleştirilen Genel Kurulun ardından, Makine Tanıtım Grubu'nun kurulduğu 2007 yılından bu yana görev üstelenen ve emeği geçen Yönetim Kurulu Üyeleri, sektörel Dernekler, çözüm ortakları ve profesyonel kadroya hatıra plaketi verildi. MAİB Başkanı Adnan Dalgakıran ve Yönetim Kurulu Üyelerine plaketlerini sektörün duayen isimlerinden Hasan Büyükdede takdim etti.

Törende, Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu üyeleri de plaket verilen kuruluşlar arasında yer aldı.