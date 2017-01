Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Türkoğlu Gazze'de

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Gazze'de yürüttüğü insani yardım projelerini yerinde inceledi.



Görev başına gelmesinden bu yana Gazze'ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Türkoğlu, TİKA tarafından inşa edilen Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni gezdi.



TİKA'nın 2014 yılında İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan Filistinliler için Mart 2016'da inşasına başladığı konutları da ziyaret eden Türkoğlu, ayrıca Türkiye'nin desteğiyle Gazze İslam Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda sakatlanan kişilere akademik ve mesleki eğitim fırsatı tanımak amacıyla hayata geçirilen Gazze-Savaş Engellileri Rehabilitasyon Projesi'ndeki (İrade), gelişmelere ilişkin bilgi aldı.



Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'deki görevine bir ay önce başladığını ve bu vesileyle Gazze'ye ilk resmi ziyaretini yaptığını söyledi.



Gazze'deki farklı yöneticilerle temaslarda bulunduğunu ve kurumları ziyaret ettiğini belirten Türkoğlu, "TİKA'nın, Gazze sağlık bakanlığı ve Gazze İslam Üniversitesi ile işbirliği halinde yaptığı Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni ziyaret ettim. Bu gerçekten çok önemli bir proje. Filistin'in en büyük ve en modern hastanesi olacak, şu anda inşaatı tamamlanmış durumda. Donanım bir kaç ay içinde gelmiş olacak ve hizmete girecek." dedi.



Hastanenin iki halk arasındaki dostluğu simgeleyen çok önemli bir kurum olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Gazze halkının işgalden kaynaklanan yaşadığı sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletecek bir enstrüman olacak. Bu arada tabii Gazze birçok askeri operasyonlara da maruz kaldı. Bunların da aynı şekilde halk üzerindeki etkilerini biraz olsun hafifletecek çok önemli bir kurum ve dediğim gibi Türkiye Filistin dostluğunun da güzel bir simgesi olacak" diye konuştu.



Türkiye'nin Gazze'ye sağlık, su, eğitim ve enerji alanlarında destek vermek için çalıştığını ifade eden Türkoğlu, ülkesinin Filistinlileri her zaman desteklemeye devam edeceğini söyledi.