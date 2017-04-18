Türkiye'nin Konuştuğu Beratcan Cinayetinde Servis Şoförü Müebbet Aldı, Anne Beraat Etti

İstanbul Kartal'da 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ü öldüren servis şoförü Ersin Kaşıkçı'ya, ağırlaştırılmış hapis cezası verilirken anne Türkan Karakütük beraat etti.

ŞOFÖR MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

İstanbul Kartal'da kaybolduktan sonra Tuzla'da ormanlık alanda cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ü öldürdüğü gerekçesiyle sanık Ersin Kaşıkçı "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılırdı.

ANNE BERAAT ETTİ

Cinayeti azmettirdiği öne sürülen anne Türkan Karakütük ise beraat etti.