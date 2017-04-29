Türkiye'nin Köklü Kulüplerinden İstanbulspor, TFF 1. Lig'e Yükseldi

Spor Toto 2. Lig 34. haftasında İstanbulspor ile Sivas Belediyespor karşı karşıya geldi. Bahçelievler İl Özel İdare Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi İstanbulspor, 2-0'lık skorla kazandı.

PERDEYİ MUHAMMED AÇTI

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada penaltıdan Muhammed Demirci, 73. dakikada Halil Çolak attı.

ARTIK TFF 1. LİG'DELER

İstanbulspor, bu sonuçla puanını 68 yaptı ve Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'tan son haftada TFF 1. Lig'e yükselme vizesini aldı. Sivas Belediyespor ise 53 puanda kaldı.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'tan Süper Lig'e yükselen takımsa Ankaragücü olmuştu.