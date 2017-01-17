Türkiye'nin Kei Dönem Başkanlığını Devralması

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Türkiye'nin, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) dönem başkanlığını devralmasına ilişkin, "Bizden önceki dönem başkanlarının yaptığı projelerin ve bizim başkanlığımızdaki projelerin hayata geçmesinin Türkiye'ye büyük katma değeri olur." dedi.



Türkiye'nin, 1 Ocak itibarıyla KEİ dönem başkanlığını üstlenmesi kapsamında, ülkenin öncelik alanlarının açıklanması ve dönem başkanlığı takviminin resmen ilan edilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, KEİ Sekretaryasındaki toplantıda, Türkiye'nin dönem başkanlığını 6 aylığına Sırbistan'dan devraldığını söyledi.



Toplantıda üye ülkelere, Türkiye'nin dönem başkanlığında neler yapılacağı ve öncelik konuları hakkında bilgi verdiklerini anlatan Yıldız, işi sıkı tuttuklarını dile getirdi.



Yıldız, güzel bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Dönem başkanlığımız aynı zamanda örgütün kuruluşunun 25. yıl dönümüne denk geldi. Bu kapsamda 25. yıl zirvesini de biz yapacağız. Önceliklerimizi açıkladım. Birleşmiş Milletlerin (BM) sürdürülebilir kalkınma hedeflerini tarımda, ekonominin genel alanında takip edeceğiz. Üye ülkelerin ekonomi ve tarım bakanları toplantısı yapacağız. Ayrıca çalıştaylar olacak ekonominin diğer alanlarında. Tema olarak da tarım, tarımsal sanayi, küçük ve orta ölçekli işletmeler gibi bir dizi uygulanabilir alanlara öncelik vereceğiz." diye konuştu.



Üye ülke temsilcilerinin, bundan memnun kaldığını ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:



"Özellikle ekonomi bakanlarının uzun süre sonra toplanıyor olmasından çok memnunlar. Örgüt ne kadar başarılı olursa ülkemize o kadar katma değeri olur. Karadeniz Bölgesi'nde sahil devletlerin yanı sıra başka devletler de var. Potansiyel var. Ancak Akdeniz kadar dikkati çekmemiş, bölgesel girişimler, bütünleşmeler yok. Biz Akdeniz'i, Karadeniz'e bağlayan bir ülkeyiz. Bizden önceki dönem başkanlarının yaptığı projelerin ve bizim başkanlığımızdaki projelerin hayata geçmesinin Türkiye'ye büyük katma değeri olur. En çok katkıda bulunan biziz, eğer başarılı olursak en çok istifade edecek ülkelerden biri de biz oluruz. Bundan dolayı bunu çok önemsiyoruz."



Toplantıya, KEİ üyesi ülkelerin yanı sıra Gözlemci ve Sektörel Diyalog Ortağı ülke ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.