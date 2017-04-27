Türkiye'nin Kamu Yönetimi Van'da Tartışılıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ve Kent Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen ve bu yıl 14.'sü düzenlenen Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFUR-14) başladı. "Nasıl Bir Kamu Yönetimi" temasının işleneceği forum iki gün sürecek.



Van TSO konferans salonundan saygı duruşu ve İstiklal Marşı başlayan foruma ülke genelinde bulunan üniversitelerden akademisyenlerin yanı sıra, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Vali Vekili Mehmet Parlak, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ve çok sayıda davetli katıldı.



YYÜ Kent Araştırmaları Merkez Müdürü Doç. Dr. Menaf Turan'ın açılış konuşmasının ardından konuşan Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, AK Parti iktidarları döneminde ortaya konulan kamu yönetimi örneklerinden söz ederek yeni sistemle ilgili hedeflerini anlattı. Türkiye'nin dış politikasında da gümrük ve ticaret hizmetlerinin en kolay ve en güvenli yapıldığını aktaran Çiftçi, "Dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmek hedeflerimiz arasındadır. Kamuda etkinlik ve verimliliği sağlamak, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak amacıyla merkez ile yerel yönetimlerin ilişkilerini düzenledik. Yerel yönetimlere ayrılacak payların oranları ve dağıtım esaslarını değiştirdik. 14 yeni büyükşehir belediyesi kurduk ve mevcut büyükşehir belediyelerinin sınırını il mülki sınırı olarak genişlettik. Ekonomik ve sosyal politikalara temel oluşturmasının yanı sıra demokratik bir toplumda hesap verebilirliğin de zeminini oluşturan istatistik alanında daha ileri adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.



16 Nisan'da sivil bir devrim gerçekleştiğini hatırlatan Çiftçi, "Yönetim sistemimizin değişmesi noktasında önemli bir kavşak dönülmüştür. 15 Temmuz bir milletin "Diriliş"i, 16 Nisan ise yükselişi yani ülkenin 'kalkış' aşamasına geçmesidir. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile yukarıda ifade ettiğimiz bürokratik ataletle mücadele hız kazanacak ve yönetişim alanında aksayan süreçler minimuma indirgenecektir. Nasıl ki siyaset alanında azınlığın çoğunluğa tahakkümü kalktıysa, projeleri olmayan vatandaşa hizmet götürülmesi noktasında çaba göstermeyen, şeffaf, adil, hızlı ve hesap verilebilirlikten uzak her türlü yönetim anlayışı kalkmış, kalkmadıysa da iflas etmeye mahküm olacaktır. Dolayısıyla çağın gereklerine, milletin özüne ve hakka dayalı bir yönetim anlayışı ile meselelere yaklaşılacaktır" diye konuştu.



Daha sonra konuşan Vali Vekili Mehmet Parlak kamu yönetiminin tarihçesinden söz ederek, "Bu seçkin toplumu Van'da ağırlamaktan kıvanç duyuyoruz. Böylesi önemli bir konunun iki gün boyunca gerek akademik tartışmalar gerekse sunulacak bildiriler vasıtasıyla burada tartışılması son derece önemlidir. Bu organizasyonu ilimize çekmek çok da kolay değil. Dolayısıyla önemli bir platform, inşallah burada sonuç bildirgesi bir kitap haline de getirilecek. Nasıl bir kamu yönetimi bekliyoruz? Anlamında güzel bir çıktı oluşur temennisi taşıyorum. Yönetim sanat yönü olan bir bilimdir. Buradaki ana temamız nasıl bir kamu yönetimine cevap aramaktır. Sistemler elbette önemlidir fakat sistemleri uygulayan insanlar olduğu için hangi sistem olursa olsun uygulayıcısının elinde şekillenir. Umarım buradan ayrıldığınızda güzel hatıralarla Van'ı yad etmiş olursunuz" dedi.



YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise 1980'lerden sonra küreselleşme hareketlerinin bir sonucu olarak yönetim sisteminde yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, "Üniversitemiz özellikle Van'da 2011 gerçekleşen deprem afetinden sonra yoluna yeni projelerle daha da güçlenerek devam etmektedir. Bulunduğu coğrafyada adeta bir çekim merkezi haline gelen ilimizin böylesi bir toplantıya ev sahipliği yapmış olması bizler için çok kıymetlidir. Üniversite olarak sahip olduğumuz misyonumuzun bilincindeyiz ve çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu ve benzeri bilimsel toplantıları da destekliyor ve Van'da böylesi saygın ve sürekliliği olan bir sempozyumun düzenlenmiş olmasından gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.



Nitelik ve nicelik bakımdan büyüyen kamunun yönetsel ihtiyacını karşılamak adına içine girdiği hiyerarşik düzenden söz eden Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise bu krizin, yöneten-yönetilen ilişkisinde birbirinden uzaklaşmaya ve yabancılaşma sorununa işaret ettiğini belirtti.



Programda Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu da birer konuşma yaptı.



Forum verilen plaketlerin ardından yeni oturumlarla devam etti. - VAN