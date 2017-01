Uluslararası Rabia Platformu Koordinatörü Cihangir İşbilir, bu topraklardan iyi yetişmiş insanlar çıktığını belirterek "Türkiye'nin kahramanları hainlerinden çoktur, merak etmeyin. Mekke'den, Medine'den de hain çıkmış. Öyle 3-5 haini görüp de sakın kahramanların hakkını yemeyin." dedi.



AK Parti Erzurum İl Başkanlığı Gençlik Kollarınca Osmanlı İmparatorluğu'nun 718. kuruluş yıl dönümü ve 2. Abdülhamid Han'ı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşiye katılan İşbilir, tarihin sadece iyi not için değil, ibret almak için okunması gerektiğini söyledi.



Mazinin doğru okunmaması durumunda ibret alınamayacağını, iyi bilinmemesi durumunda ise hep aynı tuzaklara düşülebileceğini vurgulayan İşbilir, şöyle konuştu:



"Abdulhamit Han dönemi ile bu dönem arasında birçok benzerlikler var. Bunları çok iyi bilmediğimiz için belki bu dönemde bir çok tuzağa düştük. Hain, sinsi, silahlı veya yeni nesil terör örgütleri hem gençliğimizin enerjisini, hem de kabiliyetli gençlerimizi çaldılar, elimizden aldılar, ülkemizin aleyhine adeta bir silah gibi kullandılar. Eğer tarihi iyi okusaydık, o ibretleri ve dersleri alıp belki bu tuzaklara düşmezdik. Umarım bundan sonra daha çok dikkat ederiz. Eğer bugün bizim aklımız çoğalmıyorsa tarih okumadığımız içindir. Osmanlı'yı iyi bilmezsek Cumhurbaşkanımız Tanzanya'da ne geziyor diye zırvalayabiliriz. Bosna Hersek'te bizim ne işimiz var diye saçmalayabiliriz. Arakan bizim neyimiz olur, Suriyeliler bizim neyimiz, şeklinde saçma sapan şeyler söyleyebiliriz."



Osmanlı'nın 1918'de yıkılmasıyla sadece Türkiye'nin değil, İslam dünyasının da en karanlık dönemini yaşadığını aktaran İşbilir, "O günden bugüne kadar İslam dünyası, İslam ümmeti ve Türk dünyası, bizim akraba ve soydaş dediğimiz coğrafyalar ekonomik gerilik, siyasi bağımlılık, kültürel bunalım, çatışmalar ve diktatör yönetimlerle hep anılır olmuş. Osmanlı çöktükten sonra üç tane bağımsız devlet kalmış Türkiye, İran ve Afganistan." dedi.



"Cumhurbaşkanını etiketlemeye çalışıyorlar"



Geçmişte olduğu gibi bugün de benzer yaftalarla devlet büyüklerini karalamaya yönelik yönelik girişimler olduğuna işaret eden İşbilir, "O zaman onlar 'Kızıl Sultan, Gaddar Türk' deyip, belli çeteleri kullanarak Abdulhamit Han'ı yaftaladılar, bugün de benzer şeyleri görüyoruz. Bugünkü liderlerimizi, özellikle Cumhurbaşkanımızı da yaftalamaya, etiketlemeye çalışıyorlar. Sebep Abdulhamit Han'ın şahsı mı, sebep Sayın Cumhurbaşkanının şahsı mı? Hayır, bu memleket ayağa kalkmasın. Mevzu o." dedi.



Referandum süreci



Anayasa değişikliği konusunda Meclis'in görevini yaptığını ve milletin önüne getirdiğini vurgulayan İşbilir, şunları söyledi:



"Türkiye tarihi bir kavşakta bulunuyor. Bir kısmınız belki ilk defa oy verecek. Bu tarihi kavşakta hiçbir ihmale, tembelliğe, kayıtsızlığa ve neme lazımcılığa düşmeden dört elle sarılarak kendi istikbalimize sahip çıkacağız. Kafa karıştıran fitnecilerin fitnesine alet olmayacağız. Eğer tarihten ders alacaksak önümüzdeki günlerde bir kez daha göstereceğiz. Bu millet zor ve tarihi kavşaklarda çok fedakarlıklar yaptı. Hala da yapıyor fakat en büyük fedakarlık, sadece harp meydanında kan dökmek değil, bu akıtılan kanın verilen şehitlerin emanetine sahip çıkacak nesiller yetiştirmezsek eğer yine boşa gidecek bu mücadeleler. O yüzden bu nesilleri yetiştirmenin yoluna bakacağız."



"Mekke ve Medine'den de hain çıkmış"



Bu topraklardan çok entellektüel, kültür, sanat adamı ve siyasetçi çıktığını aktaran İşbilir, şöyle konuştu: :



"Bakın her toprağın haini olur. Türkiye'nin kahramanları hainlerinden çoktur, merak etmeyin. Hain çıkar, Mekke'den, Medine'den de hain çıkmış. İstanbul'dan, Maraş'tan, Erzurum'dan da çıkar ama bu toprağın kahramanı haininden çoktur. Öyle 3-5 haini görüp de sakın kahramanların hakkını yemeyin. Binlerce şehidimiz var. Şu şehitliklerimiz bile ona yeter. Onların elinizin tersiyle itin, gidin."



Erzurum'da bölgeye de hizmet edecek "İslam dünyası ve diplomasi" konulu yeni bir eğitim programı başlatacaklarını açıklayan İşbilir, şunları kaydetti:



"Bölgemizdeki binlerce gencimize bu haberi ulaştıracağız. İçlerinden bu konulara meraklı, ilgili, başarılı, dil bilmeye yatkın arkadaşlarımızı tespit edecek arkadaşlarımız. Bu bölgeden inşallah geleceğin diplomatlarını keşfedip yetiştireceğiz. Her sivil toplum kuruluşu, kanaat önderi, kurum ve diğer ilgililerin, kendi çapında bu tür eğitimlere ağırlık vermesi lazım."