Türkiye'nin Kadın Muhtarları Bodrum'da Doyasıya Eğlendi

Türkiye'nin 81 ilinden 150 kadın muhtar, üç gün sürecek eğitim seminerlerine katılmak için Bodrum'a geldi. Hem seminer yapıp hem de tatil yapan kadın muhtarlar moral depoladı. Düzenlenecek bir seminer kapsamında Bodrum'da bir araya gelen kadın muhtarlar tekne turu yapıp denizin ve sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Kumbahçe Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde ağırlanan muhtarlar yol yorgunluğunu üzerilerinden attıktan sonra Bodrum'u gezdi. Bol bol hatıra fotoğrafı çekilen kadın muhtarlar referandum sonrası yorgunluk attıklarını açıkladılar. Gün içinde farklı aktivitelere katılan kadın muhtarlar tekne turuna çıkarak Bodrum'un eşsiz koylarını görme imkanı buldu.



Kumbahçe Mahalle Muhtarı Nil Taşkıran, çok güzel bir faaliyet olduğunu açıklayarak, "Türkiye çapında bütün kadınların herkesi bir araya getiriyor, diyaloglarda bulunuyorlar, fikir alışverişinde bulunuyorlar. Çok memnunuz gerçekten" dedi.



Yoğun bir seçim temposunun ardından Bodrum'da soluk alan kadın muhtarlar 3 gün boyunca hem eğlenecek hem de fikir alışverişinde bulunacak.



(Eren Ayhan/İHA)