Türkiye'nin İş Dünyası ve Finans Liderleri CFO Zirvesi'nde Buluşuyor!

Ana sponsorluğunu Albaraka, QNB Finansbank ve Turkcell'in üstlendiği CFO Summit 2017'de Fortune Türkiye "En Etkin 50 CFO" ödülleri de sahiplerini bulacak.

11 Mayıs 2017 tarihinde Hilton Istanbul Bomonti Hotel'de 09:00 – 18:00 saatleri arasında gerçekleşecek Zirve'de, CFO fonksiyonunun değer yaratma ve şirket stratejisi belirlemedeki rolü tartışılacak. BMI (Business Management Institute) organizasyonu, DataExpert ve Fortune Türkiye işbirliğiyle düzenlenen CFO Summit 2017, Türkiye'nin finans-ekonomi alanında en önemli karar alıcılarını ve düşünce önderlerini ağırlayacak.

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Nas, Renault Mais CEO'su Berk Çağdaş, Zorlu Enerji Grubu CEO'su İbrahim Sinan Ak, IC Holding CEO'su Semih Ergür, Yıldız Holding CFO'su Mustafa Tercan, Kibar Holding CFO'su M. Sabri Tütüncü, TAV Holding CFO'su Burcu Geriş, Anadolu Efes CFO'su Onur Çevikel, Verifone Genel Müdürü Onur Altınbaş, Intel Türkiye Genel Müdürü Yalım Eriştiren, HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak, Enerjisa CFO'su Sascha Bibert, Eren Holding CFO'su Ali Özdin, GE Türkiye CFO'su Onur Yücekal ve daha birçok önemli isim Zirve'de konuk konuşmacı olarak yer alacak.

Finans sektörünün gündemindeki konulara paralel olarak belirlenen oturumlarda;

Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye Ekonomisi

2023'e Doğru Ekonomik Öngörüler

Finans Perspektifinde Değişim

Değişime Ayak Uydurmak: Sürdürülebilir Başarının Ana Kuralı

CFO'luktan CEO'luğa Liderlik Yolculuğu

İş Ortağı Olarak CFO; Paydaş İlişkileri ve Değer Yönetimi

Şirket Satınalma, Birleşme, Devir ve Bölünme İşlemlerinde Kritik Başarı Faktörleri

Dijital Dönüşüm: Çarpan Etkisi ve CFO'nun Rolü başlıkları ele alınacak.

Yoğun katılım olması beklenen Zirve hakkında detaylı bilgi için www.cfosummit.com.tr 'yi ziyaret edebilirsiniz.