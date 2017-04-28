Türkiye'nin İş Dünyası ve Finans Liderleri CFO Zirvesi'nde Buluşuyor!
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın açılış konuşmalarını yapacağı, Finans gündeminin ve CFO'ların stratejik rolünün masaya yatırılacağı Zirve, önemli liderlere ve 20'nin üzerinde konuşmacıya ev sahipliği yapacak.
Ana sponsorluğunu Albaraka, QNB Finansbank ve Turkcell'in üstlendiği CFO Summit 2017'de Fortune Türkiye "En Etkin 50 CFO" ödülleri de sahiplerini bulacak.
11 Mayıs 2017 tarihinde Hilton Istanbul Bomonti Hotel'de 09:00 – 18:00 saatleri arasında gerçekleşecek Zirve'de, CFO fonksiyonunun değer yaratma ve şirket stratejisi belirlemedeki rolü tartışılacak. BMI (Business Management Institute) organizasyonu, DataExpert ve Fortune Türkiye işbirliğiyle düzenlenen CFO Summit 2017, Türkiye'nin finans-ekonomi alanında en önemli karar alıcılarını ve düşünce önderlerini ağırlayacak.
Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Nas, Renault Mais CEO'su Berk Çağdaş, Zorlu Enerji Grubu CEO'su İbrahim Sinan Ak, IC Holding CEO'su Semih Ergür, Yıldız Holding CFO'su Mustafa Tercan, Kibar Holding CFO'su M. Sabri Tütüncü, TAV Holding CFO'su Burcu Geriş, Anadolu Efes CFO'su Onur Çevikel, Verifone Genel Müdürü Onur Altınbaş, Intel Türkiye Genel Müdürü Yalım Eriştiren, HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak, Enerjisa CFO'su Sascha Bibert, Eren Holding CFO'su Ali Özdin, GE Türkiye CFO'su Onur Yücekal ve daha birçok önemli isim Zirve'de konuk konuşmacı olarak yer alacak.
Finans sektörünün gündemindeki konulara paralel olarak belirlenen oturumlarda;
- Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye Ekonomisi
- 2023'e Doğru Ekonomik Öngörüler
- Finans Perspektifinde Değişim
- Değişime Ayak Uydurmak: Sürdürülebilir Başarının Ana Kuralı
- CFO'luktan CEO'luğa Liderlik Yolculuğu
- İş Ortağı Olarak CFO; Paydaş İlişkileri ve Değer Yönetimi
- Şirket Satınalma, Birleşme, Devir ve Bölünme İşlemlerinde Kritik Başarı Faktörleri
- Dijital Dönüşüm: Çarpan Etkisi ve CFO'nun Rolü başlıkları ele alınacak.
Yoğun katılım olması beklenen Zirve hakkında detaylı bilgi için www.cfosummit.com.tr 'yi ziyaret edebilirsiniz.