Türkiye'nin İlk Zooloji ve Doğa Müzesi Gaziantep'te Açıldı

GAZİANTEP'te bulunan Hayvanat Bahçesi'nde, içerisinde 550 türden 7 bin hayvanın bulunduğu Türkiye'nin ilk ve tek Zooloji ve Doğa Müzesi açıldı.



Türkiye'nin ve Avrupa'nın değişik hayvanat bahçelerinde normal yaşam sürelerini tamamlayan 550 türden toplam 7 bin hayvanın tahnit tekniğiyle içi doldurularak hazırlanan tahnit hayvanların yer aldığı Zooloji ve Doğa Müzesi, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Düzenlenen açılış törenine; Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hayvanat Bahçesi'ni ziyarete gelen aileler ve çocuklar katıldı.



Açılış öncesi konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, müzenin Türkiye'de ilk ve tek olduğunu belirterek, şöyle dedi:



"İçerde tarih boyunca nesilleri tükenmiş hayvanlarımızla ilgili bir müze yaşıyor. Aslında burada başka bir şey söylüyoruz. Nesilleri tüketmememiz lazım. Bütün doğayı korumamız lazım. İçerdeki çeşitliliğe baktığınız zaman yüce Mevla dünyayı bir cennet olarak insanın emrine vermiş. Bize düşen şey ise çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmek. Değerli anne ve babalar doğamızı, ağacımızı, hayvanları koruyalım. Koruyarak kullanalım. İşte o yüzden bu müzeyi açtık. Bir ilki başarmış olduk."



2 yıllık bir çalışma hazırlanan müzeyi açmayı başardıklarını ifade eden Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise "Burada bulunan hayvanlar, Türkiye'nin ve Avrupa'nın diğer hayvanat bahçelerinde kendiliğinden ölen veya doğada ölü bulunan hayvanları 2 yıldan beri buraya getirerek tahnit sanatıyla sergilemiş bulunuyoruz" diye konuştu.



Konuşmalarının ardından müzenin açılışı yapıldı ve ziyaretçiler hayvanları inceledi. - Gaziantep