Türkiye'nin İlk Yoga Spor Kulübü Bakan Kılıç ile Görüştü

Türkiye Herkes için Spor Federasyonu'na tescilli ilk Yoga Spor Kulübü olma özelliğine sahip olan Marmara Yoga Spor Kulübü yetkilileri, resmi Yoga yarışmalarının yapılması konusundaki çalışmalarını ve Bakanlık'tan taleplerini anlattıkları dosyayı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a teslim etti.



Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan yoga yarışmalarının uzun yıllardır Kanada, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İtalya vb pek çok ülkede yapıldığını belirten MAYOK Başkanı Akif Manaf, Bakan'a bizzat sundukları dilekçede yoganın bir spor dalı olarak yaygınlaşması ve spor disiplininin oluşması için uğraştıklarını belirtti.



MAYOK Başkanı Akif Manaf, Bakan'a teslim edilen dosyada yoganın gelişmesini sağlamak amacında olduklarını ilettiklerini belirterek, şunları söyledi:



"Yarışmalar, bilindiği üzere, spor dalına ve sporcusuna disiplin getiren ve spor dalı ile ilgili belirli bir anlayışın oluşmasını sağlayan aktivitelerdir. Düzenli yoga yarışmalarının yapılması sayesinde,yoga ülkemizde de belirli bir disiplin ve kurallar çerçevesine oturtulacaktır. Ayrıca, Yoga sporu disiplini ve kurallarının oluşması, Yoga adı altında Yoga sporu ile ilgisi olmayan eylemlerin elimine edilmesine yardımcı olacaktır ve yoga alanı, yoga sporuna ve Yoga yapan kişilere zarar veren unsurlardan temizlenecektir.. Ayrıca yoganın halihazırda bağlı olduğu Herkes için Spor Federasyonu Ana Statüsü resmi yarışma yapılmasına uygun değil ve bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. THİSF Ana Statüsü'ne baktığımızda resmi yarışmalar yapılması veya yapılmasına izin verilmesi Federasyon'un görevleri arasında görünmemektedir. Oysa bizim dışımızda başka Yoga Spor Kulüplerinin açılması ve lisanslı sporcuların yetişebilmesi ve Yoga sporu disiplininin oluşabilmesi için resmi Yoga yarışmalarının yapılması yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı elzemdir."



Olimpiyatlar konusunda oldukça heyecanlı olduklarını belirten Manaf sözlerini şöyle sürdürdü:



"Amaçlarımızdan birisi de Yoganın bir olimpiyat spor dalı haline gelmesidir. Bu konuda çalışmalarımıza başladık, Olimpiyat sürecinin ilk duraklarından biri olan spordaccord ile görüşmelere başladık. Spordaccord temsilcisinin bizi yönlendirmesi ile 3 kıta ve 40 ülkede Yoganın federasyonlar halinde örgütlenmesi çalışmalarımızı başlattık. Ayrıca Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile bağlantıya geçtik ve onların da değerli tavsiyeleri ile hareket etmekteyiz." - İZMİR