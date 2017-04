Türkiye'nin İlk ve Tek Zooloji ve Doğa Müzesi Gaziantep'te Açıldı

Dünyanın dördüncü Avrupa'nın ise 3. büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Türkiye'nin ilk ve tek Zooloji ve Doğa Müzesi açıldı.



Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ziyaretçilerini milyonlarca yıl geçmişe götürüyor. Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Zooloji ve Doğa Müzesinde 550 türden 700 adet hayvan örneği sergileniyor. Memelilerden sürüngenlere, kanatlılardan deniz hayvanlarına kadar yüzlerce hayvan tahnit sanatı yöntemiyle uzman kişiler tarafından canlandırıldı. Milyonlarca yıl önce yaşayan dinozor ve mamut türündeki hayvanların canlandırılmış şeklini gören ziyaretçiler şaşkına dönüyor. 750 metrekare bir alanda kurulan müzenin açılışını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve binlerce vatandaşın katılımıyla açıldı.



"Artık kimsenin Afrika'ya gitmesine gerek kalmayacak"



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Artık kimsenin Afrika'ya gitmesine gerek olmadığını belirterek, "Hedefimiz Safari Parkı. Artık kimsenin Afrika'ya gitmeye ihtiyacı olmadan Gaziantep'e gelecek, Gaziantep'te bu güzellikleri yaşayacak inşallah. Karıncasına arısına her bit hayvanımız her şey insan için yaratılmıştır. Hepsi bize emanettir. Gaziantep Hayvanat Bahçesi Türkiye'nin değil Avrupa'nın ve Dünya'nın en güzel hayvanat bahçelerinden bir tanesidir. Şehrimiz bu bakımdan bir cazibe merkezi, her yıl 3 milyon ziyaretçimiz var. Zooloji ve Doğa Müzesi geçmişte yaşayan bütün hayvan çeşitlerini hangi hayvan çeşidinin hangi zaman diliminde yaşadığını bunu yalnızca kitaplarda göstermek değil bunu çocuklarımıza hayatın bir parçası kılmak ve bu yaşanan çeşitliliği doğumla ölüm arasındaki hayatı onların nasıl geçmişten geleceğe taşıdığını gösteren bir müzemiz var artık. İçerideki çeşitlilikler baktığınız zaman güzelliği ile bir ilki başarmış olduk. Geçene sefer de biliyorsunuz Safari Parkı açmıştık her 23 Nisan'da yeni çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.



Zooloji ve Doğa Müzesi hakkında bilgi veren Doğal Hayatı Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Celal Özsöyler ise "Müzede yaklaşık 550 türümüz, 700 tane de hayvanımız bulunmaktadır. Bunlar Türkiye'nin ve Avrupa'nın diğer hayvanat bahçelerinde ve doğada kendileri ölen hayvanları 2 yıldan beri müzemize getirerek burada tahnit sanatıyla sergilemiş bulunuyoruz" diye konuştu.



Açılışın ardından Şahin ve vatandaşlar müzeyi gezdi. - GAZİANTEP