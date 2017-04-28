Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı Jeoparkı Kula'da uygulamalı eğitim



Mezunlarımız, elinde çekici ile dünyanın her yerine gider ve çalışır

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, son dönemde sıkça depremlerin yaşandığı Manisa ve Balıkesir çevresini ziyaret etti.İTÜ Jeoloji mühendisliği bölümünden 40 öğrenci, Prof. Dr. Celal Şengör başta olmak üzere alanında uzman profesörlerle derslerini sahada gördüler.

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji mühendisliği bölümü öğretim üyeleri ve alanında uzman konuk öğretim üyelerinden oluşan ekip, saha jeolojisi dersi için İstanbul'dan başlayan ve 1 hafta süren bir gezi programı düzenledi. Gezide bölüm öğrencileri Balıkesir Ayvacık ile Manisa Alaşehir ve Kula Jeopark sahalarında incelemelerde bulundu. Saha dersinde İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'e konuk öğretim üyeleri, Prof. Dr. Boris Natalin, Prof. Dr İlhan Kayhan, Doç. Gürsel Sunal ve araştırma görevlileri Müge Yazıcı, Nurettin Yakupoğlu, Semih Can Ülgen, Nalan Lom Cebeci eşlik etti.

Kula Jeopark Sahası'nı büyük bir merakla gezen öğrenciler Kula Peribacaları, Çakırca Mahallesi'nde yer alan sütun bazaltları, Kula Divliti ve Sandal Volkan Konisi'ni gezerek laboratuvar çalışmaları için alanın taş ve toprak yapısından bolca örnekler aldı.

Prof. Dr. Şengör: "Mezunlarımız, elinde çekici ile dünyanın her yerine gider ve çalışır. "

Saha gezisi çalışmanın amacını arazi dersinin tatbikatı şeklinde açıklayan Prof. Dr. Şengör, öğrencilere derste gördükleri yapıları yerinde incelemeleri için geziler düzenlediklerini belirtti.Gezi boyunca öğrencileri çeşitli uzmanlarla tanıştırdıklarını, jeolojik yapıların öğrencilere uzmanları tarafından anlatıldığını söyleyen Şengör, İTÜ'lü öğrencilerin üniversitede aldıkları bilgi ve uygulamalı eğitimler ile dünyanın her yerinde çalışabilecek donanımla yetiştirildiğinin altını çizdi. Prof. Celal Şengör geziyle ilgili olarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Alaşehir riftinin güney omzunda oluşan yapıları inceledik. Buranın jeolojik yapısı hakkında öğrencilerimize önemli bilgiler paylaştık ve Kula'ya geldik. Kula çok klasik bir yer, milattan sonra 24. yıldan itibaren Dünya'da sönmüş volkan alanı olarak ilk tanımlanan yerdir. Kula'da volkan topografyası olarak tüm öğeleri ile çok güzel görünmektedir. Biz de öğrencilerimize bunu göstermek istedik."

"Ben ve arkadaşlarım çok şanslıyız."

Saha dersi gezisinin kendileri için farklı bir deneyim olduğu ve çok verimli geçtiğini söyleyen İTÜ Jeoloji mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Damla Şahin ise şunları aktardı:"Doğayı ve gezmeyi çok seviyorum. Gezdiğim yerlerin mesleki açıdan önemini öğrenmek ise inanılmaz bir duygu. Bu bölüme gelmeden önce gezdiğim yerler benim için sadece manzaradan ibaretti ama şu anda hepsine farklı bir gözle bakabiliyorum. Prof. Dr. Celal Şengör gibi bir bilim insanından ders alıyoruz. Bu konuda ben ve arkadaşlarım kendimizi çok şanlı buluyoruz. Bu gezide beni en çok etkileyen Alaşehir'de dünyada eşine ve benzerine az rastlanır bir sıyrılmış fay hattını çok açık bir şekilde görmemizdi. Ayrıca gezi boyunca çok farklı kaya tipleri ile volkan yapılarını inceledik ve numuneler aldık. Bunları laboratuvar dersimizde inceleyerek edindiğim izlenimleri ve bilgileri kayda geçeceğim."

