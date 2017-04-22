Türkiye'nin Ilk Uzay Yolcusu Legoland'de Çocuklarla Buluştu

Türkiye'nin İlk Uzay Yolcusu Legoland'de Çocuklarla Buluştu



İSTANBUL, (DHA)- Legoland Discovery Centre, uzay temalı yeni oyun alanı Space M'i, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Halil Kayıkçı ve çocukları bir araya getirdiği bir etkinlikle tanıttı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da kutlandığı buluşma, çocukların şaşırtan sorularıyla renklendi.



Bugün lansmanı yapılan uzay temalı yeni bölümü Space M'de, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olarak tarihe adını yazdırmaya hazırlanan Halil Kayıkçı çocuklarla buluştu. Büyük ilgi gören etkinlikte, uzay yolcusu olma hayalini nasıl gerçekleştirdiğini miniklerle paylaşan Halil Kayıkçı, gelen sorular karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Çocuklardan gelen sorulardan bazıları salonda gülüşmelere neden oldu. En çok uzay kıyafeti ve uzayda yaşamla ilgili sorular soran miniklerden bazıları Halil Kayıkçı'yı terletti. Özellikle, 'Uzayda bitki yetişiyor mu" ve 'Astronot kıyafetinin içindeyken tuvaletimiz gelirse ne yapacağız" soruları gülüşmelere neden olurken, Halil Kayıkçı miniklerin sorularını ilgiyle dinledi ve cevapladı.



'UZAYA GİTMEK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'



Etkinlikte Space M bölümündeki roketin hep bir ağızdan geri sayım yapılarak fırlatılması eğlenceli anlara sahne oldu. Etkinlikte yer almaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu söyleyen Halil Kayıkçı, 'Uzay deyince heyecanlanmayan insan yoktur bence. Ben de çocukları çok sevdiğim ve onlara çok değer verdiğim için onların bu özel gününde yanlarında olmak istedim. Gerçekten çok heyecanlılar. Burada anlattıklarımla hayal güçlerinin önündeki engelleri kaldırmaya çalıştık' diye konuştu. Uzaya gitmenin çocukluk hayali olduğunu belirten Kayıkçı, 'Çalışmamın ve biraz da şansımın yardımıyla bu hayalimi önümüzdeki yıllar içinde gerçekleştireceğim. Bu benim için büyük bir şans. Onların da hayallerini gerçekleştirebilmeleri için önlerinde hiçbir engel yok' dedi.



HAZIRLIKLARIN YÜZDE 75'İ TAMAM



Uzay yolculuğunu önümüzdeki yıllar içinde gerçekleştireceğini dile getiren Kayıkçı, 'Şu anda uzay aracının yüzde 75'i tamamlandı. Çalışmalar devam ediyor çünkü yeni bir roket teknolojisi üzerinde çalışıyorlar. Roket tamamlandıktan sonra uzay aracına koyulacak, uzay aracının testleri yapılacak ondan sonra yolculuğumuz gerçekleşecek' ifadelerinde bulundu.



Söyleşinin ardından çocuklar ve ebeveynleri Halil Kayıkçı ile birlikte, yaklaşık 95 bin adet lego parçasından oluşan uzay temalı yeni alanı Space M alanı gezdiler. Yeni açılan alanda çocuklar, uzaktan kumandalı uzay istasyonlarını galaksiler arasında yolculuğa çıkararak hayal güçlerinin sınırlarını da zorladılar.



(Tür: İstanbul)