Türkiye'nin İlk Test ve Eğitim Merkezi Açıldı

Kesici uçlar alanında Almanya'da açılan Test ve Eğitim Merkezi'nin ardından yapılan en büyük yatırım, Türkiye'ye ilk ve tek Test Eğitim Merkezi'ni kazandırdı.

Bilginoğlu Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Bilginoğulları, Kyocera Corporation SEO'su Shigeru Koyama ve Kyocera Unimerco A/S CEO'su Senri Nagashima'nın katılımları ile gerçekleşen etkinlikte ilk sözü alan Kyocera Bilginoğlu Genel Müdürü İsmail Bilginoğulları; açılışa katılım gösteren müşterilere, konuk ve öğrencilere ithafen yaptığı konuşmada: "Bugün burada bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Birazdan testlerini gerçekleştireceğimiz kesici uçlar alanındaki çalışmalarımızı geliştirerek devam ettireceğiz." dedi.

"YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK."

İsmail Bilginoğulları'ndan sonra kürsüye gelen Bilginoğlu Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Bilginoğulları: "Gelinen bu noktaya birlikte ulaştık, ülke pazarına olan inancımız ve kararlılığımızla sürdüreceğimiz yatırımlarımız ile çağın gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu. Kyocera Bilginoğlu ortaklığının tarihi hakkında kısa bir bilgilendirme yapan Ercan Bilginoğulları: "90'lı yıllarda birleştirdiğimiz güçlerimiz ile hem sektörün hem de ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştık. Bugün Avrupa ve Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek, ülke pazarına adapte ediyoruz." dedi.

"POTANSİYELE GÜVENİYORUZ."

Kyocera Corporation Avrupa SEO'su Shigeru Koyama ise Türkiye pazarına vurgu yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Avrupa'da aldığımız mesafenin önemli bir kısmını Türkiye pazarında katediyoruz. Türkiye pazarındaki müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmekteyiz. Böyle bir merkezin planını başından beri yapıyorduk ve bugün gerçekleşen bu açılışta burada sizlerle olmaktan dolayı mutluyuz. Türkiye'nin sahip olduğu potansiyele güveniyoruz. Bu merkez ve nice yatırımlarımız ile Türk müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik desteği onlara ulaştırmaya devam edeceğiz."

"TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ BÜYÜK."

Açılış kokteylinde son olarak söz alan Kyocera Unimerco A/S CEO'su Senri Nagashima, Kyocera Almanya Grup Başkanı Ken Ishii'nin mesajını davetlilere iletti. Mesajda: "Almanya'da açtığımız Avrupa'nın ilk Test ve Eğitim Merkezi'nin hizmete girmesinin üstünden 2 yıl geçti. Türkiye'de açtığımız teknik merkezimizin stratejik önemi büyük. Bu merkez sayesinde her yıl sürekli iyi sonuçlar almaya devam ettiğimiz Türkiye pazarına daha fazla odaklanma imkanı bulacağız. Programımın yoğunluğu nedeniyle açılışına katılamadığım Test ve Eğitim Merkezi'nin, Türkiye ve Avrupa Pazarları'nda kalıcı neticeler vereceğine yürekten inanıyorum." ifadeleri yer aldı.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilmesiyle kapılarını açan Kyocera Bilginoğlu Precision Tools Test ve Eğitim Merkezi'nin tanıtımı, katılımcıların yakından takip ettiği demo testleri ile devam hizmete açıldı. Uzmanlar tarafından sergilenen demo testleri, pazarın paydaşları ve genç öğrencilerin katılımıyla interaktif bir şekilde geçti.