Türkiye'nin İlk Sivil Denizaltısı İlk Seferine Çıktı
Türkiye'nin sahip olduğu ilk turistik denizaltısı 'Nemo Primero', Antalya’da ilk seferine çıktı.
Türkiye'nin sahip olduğu ilk turistik denizaltısı 'Nemo Primero', Antalya'da ilk seferine çıktı. 20 metre uzunluğundaki Nemo, ilk dalışını 2.Dünya Savaşı'nda İngiliz uçakları tarafından batırılan Fransız gemisi St. Didier'in olduğu batığa gerçekleştirerek, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.
Alternatif turizme önemli bir katkısı olacak olan denizaltının ilk seferi öncesi Antalya Kaleiçi Limanı'nda tören düzenlendi. Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert, Submarine Turkey, IHS Travel ve Touristfly Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Yavuzyiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Kelleli, Sahil Güvenlik Komutanlarından, Eğitim ve Öğretim Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersalcan, Hava Grup Komutanı Yarbay Barış Ocak, Antalya Gurup Komutanı Kıdemli Bİnbaşı Önder Göksel, İl Emniyet Müdürü Celal Uzun Kaya, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve davetliler katıldı.
"Denizin üstü kadar altı da önemli"
Törende konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bugünün Antalya için özel bir gün olduğunu belirterek, "Antalya Türk turizminin amiral gemisi. Antalya, turizmde ilklerle bilinen bir şehir. Bugün de yine Türk turizmine ilk sivil denizaltını kazandırarak yine Antalya bir ilki başarmış olacak" dedi. Fuarlarla yurt içi ve yurt dışından gelen yabancı alıcılara alternatif turizmin Antalya'da var olduğunu gösterdiklerini söyleyen Vali Karaloğlu, "Bugün yaptığımız iş de bunun devamı. Kitle turizminin yanında alternatif arıyoruz artık. Çünkü biliyoruz ki Antalya'nın da Türkiye'nin de yaptığımız kütlü turizmi kadar bir alternatif turizmimiz var ve mutlaka bu potansiyeli kullanmamız lazım. Denizin üstünü kullanıyoruz, sahillerimiz, plajlarımızı kullanıyoruz ama denizin bir de altı var. Orada da yaşam var, belki denizin üstü kadar denizin altı daha cazip daha merak edilen bir bölge. Onun için ilk sivil denizaltı Türk turizminin gelişmesi bakımından Antalya ve Türkiye için önemli" diye konuştu.
"Denizcilik sektörü milli ekonomide önemli yere sahip"
Denizcilik sektörünün önemine değinen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert de, Türkiye'nin ihracatın değer bazında yüzde 58'ini denizyoluyla gerçekleştiğine dikkat çekti. Denizcilik sektörünün milli ekonomideki önemine işaret eden Sert, gayri safi milli hasılada yüzde 10'un bu sektörden geldiğine belirtti. Bunun yeterli olmadığını vurgulayan Sert, dünya pastasından alınan bu payın artması gerektiğini söyledi.
=====================================================
İhlas Haber Ajansı YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:
>
İhlas Haber Ajansı Resmi Web Sitesi
>
İhlas Haber Ajansı Sosyal Medya Adresleri
>
>
>
>
İhlas Haber Ajansı hakkında
İhlas Haber Ajansı'na ulaşmak için
>