Türkiye'nin İlk "Sesli Poster"İ Babylon'da, Dokun, Dinle, Keşfet!

Türkiye'nin İlk "SESLİ POSTER"i BABYLON'da!





Şehrin müzik ve eğlence hayatına yön veren Babylon, Türkiye'nin ilk "Sesli Poster"i ile farklı deneyimlere, yeni keşiflere açık olmaya davet ediyor.



Turn The Poster ON!





Sesli Poster ile sokak posterini interaktif bir müzik deneyimine dönüştüren Babylon "Turn the poster ON" diyerek bomontiada ziyaretçilerini yeni sesleri, fikirleri, tarzları keşfetmeye çağırıyor. Türkiye'nin ilk sesli Babylon posteri geleneksel bir mecrayı çağdaş bir kullanıma açıyor. Babylon'un bu mecrasıyla ekran olmadan, dijital, görsel ve işitsel bir deneyimle farklı müzik tarzlarındaki sanatçıları keşfetmek mümkün.



Türkiye'nin ilk Sesli Posteri- Babylon Sesli Poster!





Alışılmış bir Babylon etkinlik afişi görünümlü sesli postere dokunulduğunda Babylon'da sahne alacak 4 sanatçının 2 farklı şarkısından 20'şer saniye çalıyor. bomontiada'da Babylon'a giden koridorda yer alan poster programa göre yenileniyor.



http://www.teknotalk.com/sesli-poster-babylon-52752/