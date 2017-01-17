Türkiye'nin İlk Şehir Hastanesinin Tercihi AKG Gazbeton

Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin tercihi AKG Gazbeton oldu. Hızlı ve kolay işlenebilen özelliği, yangın ve depreme karşı dayanıklılığı ile dikkat çeken gazbeton artık konut ve sanayi tesislerinin yanı sıra Türkiye'nin sağlık alanında yapacağı atılımın ilk örneğini oluşturan şehir hastanelerinde de tercih edildi.

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi'nde AKG Gazbeton İşletmeleri ile çalışmayı tercih eden projenin yüklenici firması Rönesans Holding-Sağlık Yatırımları, iç duvarlarda gazbeton blokları, kapı ve pencere açıklıklarında ise AKG Gazbeton lento ürününü tercih etti.

Mimari Projesi Yazgan Mimarlık tarafından tasarlanan proje ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı, 2017 yılında 18 şehir hastanesinin daha devreye alınacağını açıkladı.

'YENİ PROJELERE DE TALİBİZ'

AKG Gazbeton İşletmeleri Satış ve Pazarlama'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sırrı Güvenç,"Sağlık Bakanlığı'nın sağlık alanında bir atılım hamlesi olan Şehir Hastaneleri projesinin ilk örneğini hayata geçirmesinden dolayı memnuniyet duyuyoruz. Sağlık alanındaki atılımlara 2017 yılında da devam edileceğini biliyoruz ve yeni projelerin hepsine talip olduğumuzu belirtmek istiyorum. AKG Mühendisliği ile projelere sağladığımız çözümler, ürünlerimizin A1 sınıfı hiç yanmaz olması, yüksek ısı yalıtımı sağlaması, deprem dayanıklılığı gibi özellikleriyle kamu projelerinden özel sektör projelerine kadar pek çok projede tercih edilen firma olmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

Gazbeton blok ve lentolar yüksek ısı yalıtımı, kolay ve hızlı inşa edilebilme, yangın depreme karşı koruyuculuk gibi özellikleriyle konuttan sanayiye hatta sağlık tesislerine kadar tüm projelere ekstra değer katıyor.