Türkiye'nin İlk Online Franchise Fuarı Başladı

Online fuarlar organize eden Endless Fairs, www.becomeafranchise.com adresi üzerinden Türkiye'nin ilk online franchise fuarını düzenliyor.



Dün başlayan ve bugün sona erecek olan fuara, Little Ceaser'dan Remax'e kadar birçok sektörden 30 marka katılım sağladı.



Girişimciler, fuarda, broşür, afiş ve katalog gibi materyallere tek tıkla ulaşabilirken, aynı zamanda gerçek fuar ortamında olduğu gibi marka yetkilileri ile de kameralı olarak görüşme fırsatı yakalayabiliyor.



Endless Fairs Genel Müdürü Gökmen Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara katılmak isteyen şirketlerin aynı normal fuarlarda olduğu gibi bir kiralama bedeli ödediğini, ancak online'da fuar maliyetinin normale göre yüzde 80 daha düşük olduğunu söyledi.



Franchise bedellerinin firmadan firmaya, sektörden sektöre değişmekle birlikte 7 bin 500 liradan başladığı bilgisini veren Özdemir, bu rakamın 1,5 milyon dolara kadar çıktığını belirterek, "Mesela bir kimya firması var. Farklı kentlerde fabrika açmak istiyor. Bu fabrikaların kurulumunda rakam 1,5 milyon dolara kadar çıkıyor." diye konuştu.



Özdemir, franchise bedelinin yeme-içme sektöründe ortalama 30 bin dolardan başladığını, ancak global markalarda sadece isim hakkının 300-400 bin dolara kadar çıkabildiğini dile getirdi.



Türkiye'de her yıl 12 milyar lira civarında bir franchise bütçesinin oluştuğunu aktaran Özdemir, her yıl bin 500 markanın franchise vererek şube ağını genişlettiğini ifade etti.



Özdemir, son dönemde kurdaki oynaklık ve ekonomik aktivitedeki durgunluktan dolayı franchise bedellerinin düştüğüne işaret ederek, "Bazı firmalar yüzde 50'ye varan indirim uygulamaya başladı. Buna farklı ödeme seçeneklerini de ekliyorlar." ifadelerini kullandı.