Türkiye'nin İlk Mobil Koyun Banyoluğu Van'da Üretildi

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Türkiye'nin ilk mobil koyun banyoluğu Van'da üretildi.



Bölgede hayvancılığın özellikle altyapısının iyileştirilmesi noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren DAP Bölge Kalkınma İdaresi, bu kapsamda birçok projeyi çiftçilerin hizmetine sundu. Meralarda hayvan içme suyu göletleri ve sıvatların yanı sıra birçok proje yapan DAP Bölge Kalkınma İdaresi, bu çalışmalar kapsamında Türkiye'nin ilk mobil koyun banyoluğunu da Van'da üretti.



İHA muhabirine açıklamalarda bulunan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, idare olarak meralarda hayvan içme suyu göletleri ve sıvatların yanında bitkisel üretimi arttırmaya yönelik sulama projeleri yaptıklarını belirtti. Türkiye'deki küçükbaş hayvan varlığının yüzde 26'sını Doğu Anadolu Bölgesinin barındırdığını ifade eden Demir, Van'ın da bölgedeki iller arasında birinci sırada yer aldığını belirtti. Özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde çok önem arz eden ve deri hastalığına neden olan bazı haşeratların var olduğuna dikkat çeken Demir, "Kene, pire ve kan emen sinekler gibi asalak hayvanların, hayvan yetiştiricileri üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri bertaraf etmek için mücadele edilmesi gerekiyor. Şu anda geleneksel yöntemlerle yapılan mücadele, özellikle banyo şeklinde yapılıyor. Kimisi elle, kimisi de püskürtme şeklinde yapmaktadır. En önemli olan banyo şeklinde olan mücadeledir. Bu banyo mücadelesi geleneksel yöntemlerle meralarda ya da bazı köy meydanlarında oluşturulan havuzlar vardır. Bu havuza ilaçlı su konulduktan sonra hayvanlar bu suyun içine daldırılarak çıkarılıyor. Bunu daha mobilize bir şekilde bölgedeki bütün hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerimizin ayağına götürme noktasında, yurt dışında var olan bir makineyi üniversite, kamu ve özel sektör işbirliği konseptinde DAP'ın sağladığı finansmanla Van'da yaptık. İnşallah ileriki süreçte her ile birer tane yapıp dağıtmayı düşünüyoruz" dedi.



Türkiye'de olmayan bir makineyi mühendislik projesi ile ülkeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Demir, "Bu makinenin tanıtımını sağlamak adına 15 tane üretmeyi hedefliyoruz. Bölgemizdeki her koyun, keçi yetiştiriciliği birliklerine birer adet teslim edeceğiz. Sadece ilaç parası karşılığında bu hizmeti çiftçilerimize sunmuş olacağız" şeklinde konuştu. - VAN