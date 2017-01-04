Türkiye'nin İlk Milli Helikopteri 2018'de Göklerde Olacak

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin kendi özgün helikopterini geliştirmede önemli bir aşama kaydettiğini belirterek, "İnşallah 6 Eylül 2018'de saat 06.00'da Türkiye'nin kendi geliştirdiği özgün milli helikopterini uçurmuş olacağız" dedi.



Milli Savunma Bakanı Işık, üretimi tamamlanan 19'uncu 'T-129 ATAK Helikopteri'nin birliğine uğurlanması törenine katıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş (TUSAŞ/TAI) tesislerinde düzenlenen törende konuşan Bakan Işık, Türkiye'nin kendi milli imkanlarıyla geliştirdiği, tasarımı kendine ait olan ve son derece başarıyla yürüyen proje kapsamında bugüne kadar 18 helikopteri TSK'nın kullanımına sunduklarını anlatarak, bugün 19'uncu ATAK helikopterini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.



ATAK helikopteri projesinin büyük bir başarıyla devam ettiğini belirten Bakan Işık, ATAK helikopterini TSK'nın yanı sıra dost ve müttefik ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin de kullanımına sunacak ihracat çalışmalarını yapacaklarını kaydetti. Bu noktada önemli taleplerin olduğunu vurgulayan Bakan Işık, ATAK helikopterinin başka ülkelerde yapılan testlerden son derece başarıyla geçtiğini bildirdi.



Hürkuş'un uluslararası sertifika aldığını hatırlatan Bakan Işık, "Artık Hürkuş seri üretim noktasına geldi. Şimdi silahlı uçabilecek Hürkuş'un çalışmasını başlattık ve 2017 yılı içerisinde silahlı olarak TSK'mıza teslim etmeyi hedefliyoruz. Bunun dışında özellikle ANKA projesini son derece önemsiyoruz. ANKA Türkiye'nin gurur projelerinden bir tanesi. Yaşanan bazı aksaklıklara rağmen projeyi sürdürüyoruz. 2017 yılı silahlı ANKA'nın TSK'mıza, emniyet güçlerimize, jandarmamıza teslim edildiği önemli bir yıl olacak. Bu noktada hem yer istasyonları vasıtasıyla uçan ANKA'mız olacak hem de uydu kontrolüyle uçan ANKA'larımızı inşallah TSK'ya teslim etmiş olacağız" diye konuştu.



Bakan Işık, Türkiye'nin kendi özgün helikopterini geliştirmede önemli bir aşama kaydettiğini ifade ederek, "İnşallah 6 Eylül 2018'de saat 06.00'da Türkiye'nin kendi geliştirdiği özgün milli helikopterini uçurmuş olacağız. Belki vurgulamakta fayda var. Milli muharip uçağımızla ilgili çalışmalarımızı da yoğun şekilde sürdürüyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılında kendi tasarladığımız ve geliştirdiğimiz milli muharip uçağımızı da uçurmuş olacağız" dedi. - ANKARA