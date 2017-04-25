Türkiye'nin İlk Grafen Katkılı Müzik Aleti Üretildi

NANOGRAFEN şirketi, Türkiye'nin ilk grafen katkılı müzik aletini üretti. Grafenin müzik sektöründe kullanılmasının birçok yeniliği de beraberinde getirmesi bekleniyor.



Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi araştırmacısı Yard. Doç. Dr. Burcu Saner Okan, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu ile Inovent A.Ş. ortaklığında kurulan Nanografen şirketi, grafen katkılı müzik aleti üretimi ile Türkiye'de bir ilke imza attı. Müzik aletinin üretim aşamasında, Sabancı Üniversitesi-Kordsa Global A.Ş. Kompozit Mükemmeliyet Merkezi'nden Dr. Jamal Seyyed Monfared Zanjani de destek verdi.



Ahşap klarnet üretiminde önde gelen isimlerden olan Aydan Akıneri'nin kurduğu Akıneri Müzik Aletleri ile Nanografen şirketlerinin birlikte yürüttüğü çalışmada grafenin, klarnetin kaplama işleminde kullanılan epoksi içerisine çok düşük bir oranda dağıtıldığı ve klarnet hafifletilerek daha sağlam bir ürün haline getirildiği açıklandı. Grafen kullanımının klarnete ayrıca parlaklık ve çizilmezlik gibi özellikler de kazandırdığı, grafenin yüksek yüzey alanı sayesinde seslerin iletiminin kolaylaşması sonucunda epoksi sistemlerle üretilen müzik aletlerine göre daha iyi sesler çıkarması sağlandığı belirtildi. Bununla beraber grafen sayesinde müzik aletlerinin kullanım ömürlerinin de uzatıldığı ifade edildi.



Sunum Araştırmacısı Burcu Saner Okan, Nanografen şirketi olarak yaptıkları çalışmalarda iki farklı ürün geliştirdiklerini dile getirdi. İlk ürünün yüksek kalitede grafen malzemesi olup savunma sanayi ile müzik aletlerinde kullanabildiğini belirten Okan, Aydan Akıneri ile ürettikleri grafen katkılı klarnet ile seri üretimin önünün açıldığını söyledi. Burcu Saner Okan, Nanografen olarak geliştirdikleri bu ürünün ticarileşmesinde de önemli bir gelişme sağlandığını sözlerine ekledi. Okan, Nanografen'in diğer çalışmaları ile ilgili olarak, "İkinci ürün ise katma değeri yüksek atık lastik pirolizinden elde edilen karbonunun grafene dönüşmüş olanıdır. Bu ürün karbon siyahı ve aktif karbon gibi malzemelere rakiptir. Bu ürünün de otomotiv plastiklerinde kullanılmasına yönelik nihai ürün çalışmalarımız sürüyor" dedi.



Akıneri Müzik Aletleri şirketinin kurucusu Aydan Akıneri ise, Nanografen şirketi ile gerçekleştirdikleri proje ile ilgili şunları söyledi:



Akıneri Müzik Aletleri olarak Nanografen katkılı, karbon fiber gövdeli ve titanyum perdeli, hafif ve uzun ömürlü yeni tip klarnet ve yan flütün tasarımı, imalatı ve standartlaştırılmasını amaçladık. Klarnet ve yan flüt üretiminde, ağaç gövde ve nikel-krom, prinç tuş takımı kullanılıyor. Yaklaşık yarım asırlık deneyimlerimiz neticesinde müzisyenlerin yıllardır yakındıkları şikayetleri doğrultusunda korozyona ve darbelere dayanıklı, insan sağlığına zararı azaltılmış, uzun ömürlü ve bakım periyodlarını uzatan, grafen katkılı karbon fiber gövdeli, titanyum tuş takımına sahip yeni tip klarneti imal ettik. Bu ar-ge çalışmasının neticesinde ortaya çıkan ürün dünya standartlarının üzerinde, üstün ses kalitesine sahip, iç cidarı akustiğe tamamen uygun pürüzsüzlükte, darbelere karşı yüzde 80 daha dayanıklı ve yüzde 40 daha hafiftir. Bu neticede kullanım ömrü mevcut ürünlere göre daha uzun olacak klarnet yüksek katma değere sahip ulusal bir kazanımdır."



- İstanbul