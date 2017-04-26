Türkiye'nin İlk 'Evrensel Çocuk Müzesi' Gün Sayıyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsünün yapımında son aşamaya gelinirken, alanında Türkiye'nin ilk ve dünyanın en kapsamlı projesi olan kampüs, kısa süre içinde kapılarını açmaya hazırlanıyor.



Karşıyaka Belediyesinin çocukları eğitim ve bilimle buluşturacak 'Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü' projesinde, inşaat çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. Yalı Mahallesinde 7 bin 200 metrekare alan üzerinde kurulan kampüste, paleontoloji sergisi, entomoloji sergisi, inşaat adası, bilim adası oluşturuldu. Projenin en dikkat çekici unsurlarından olan hayvan maketleri, geçtiğimiz günlerde alana getirildi. Evrensel Çocuk Müzesi inşaatının yüzde 80'i biterken, dostluk, doğruluk, sorumluluk, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi evrensel değerlerin anlatılacağı sergi alanları da tamamlanma aşamasına getirildi.



Alanında Türkiye'nin ilk ve dünyanın en kapsamlı projesi olarak tasarlanan eğitim, bilim ve eğlence kampüsü, kısa sürede tamamlanarak, törenle açılacak. Çocukların anlamlı öğrenme imkanı bulacağı kampüste; 11 adet dinozor maketi, doğada sıkça rastlanmasına karşın gözle görülmeyen canlıların büyük halleri, kazı yapılabilecek fosil alanı, biyolojik gölet, sinevizyon salonu, uçak simülatörü, küçültülmüş inşaat makineleri, sergi ve eğitim alanlarının yanı sıra yeşil alanlar, oyun alanları ve modern bir kafe de olacak.



Aile, çocuk ve okul üçgeninde örnek bir eğitim modelini hayata geçirdiklerini söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Çocuklarımızın bilimden, sanattan, kültürden beslenerek daha iyi bir gelecek yaşamasını istiyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü projemizle, çocuklarımız için eğitim, bilim ve eğlenceyi bir araya getirmiş olacağız. Tarihi, bilimi ve kültürü; yaşayarak, görerek, keyifle öğrenecekler. Yakın zamanda açılışını yapacağımız kampüs, sadece Karşıyaka'nın değil İzmir'in Ege Bölgesinin hatta Türkiye'nin en önemli cazibe merkezi olacak" dedi. - İZMİR