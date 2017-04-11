Türkiye'nin Halkoylamaları (1982 Anayasası Halkoylaması)

Türkiye'nin halkoylamaları (1982 Anayasası Halkoylaması)

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Türkiye Cumhuriyeti, 1982 Anayasası, 82 Anayasası, Türkiye
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